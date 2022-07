Scontro mortale ad Agliano Terme (Asti) questa mattina, tra un motocarro e una moto Aprilia di grossa cilindrata, che ha portato alla morte un motociclista di 42 anni. Ecco cosa è accaduto.

Agliano Terme, morto motociclista dopo un incidente

Le cause sono ancora tutte da accertare, ma un motociclista alla guida dell’Aprilia avrebbe urtato un motocarro e il colpo non avrebbe lasciato scampo al motociclista di 42 anni. Uscito dall’incidente con ferite e lesioni gravissime, alla fine per il centauro residente a Castagnole Lanze non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118, che hanno provato a soccorrerlo in tutti i modi possibili, ma invano. Ora indagano i carabinieri.

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa.it, il motociclista che è venuto a mancare è Diego Tarasco, residente a Castagnole Lanze e dipendente di un’azienda che si occupa di macchine agricole. L’incidente è avvenuto mentre stava andando a lavorare a bordo della sua moto Aprilia.