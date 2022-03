Una petizione per l’affido dei bambini ucraini in fuga dalla guerra

True News ha creato una petizione per chiedere al governo di accogliere la direttiva Ue per la protezione temporanea dei minori in pericolo

Un esodo di proporzioni mai viste a cui l’Italia non è preparata. Dall’Ucraina in guerra sono in fuga più di due milioni di persone, lo stesso numero di profughi fatto registrare – in trent’anni – dalle crisi nei Balcani e in Medio oriente. E’ la più grave emergenza umanitaria sul suolo europeo dalla fine della Seconda guerra mondiale. Dalle bombe e dalla guerra fuggono donne, anziani, malati e soprattutto bambini.

Più di un milione di sfollati sono minorenni e oltre 100mila sono orfani. E secondo l’Onu le cifre potrebbe in breve quintuplicare.

Aiutarli in Italia non sarà facile. Come ha già sentenziato il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, nessuna associazione è al momento autorizzata ad ospitare bambini provenienti dall’Ucraina. Le vie istituzionali sono complicate: la nostra legislazione non prevede l’affido internazionale. Un minore straniero non accompagnato, anche se scappa dalla guerra, al suo arrivo in Italia deve attendere la nomina di un tutore: anche se fosse un suo parente, per colpa dalle lungaggini burocratiche ci potrebbero volere mesi prima che possa venire formalizzata.

Eppure basterebbe che il nostro paese recepisse la legislazione europea già esistente: la direttiva 2001/55, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati. Sono passati vent’anni e l’Italia non l’ha ancora recepita.

Per questo True News ha deciso di lanciare una petizione online. Vogliamo che l’Italia accolga i bambini. Tutti i bambini, ma soprattutto i più fragili, quelli che hanno perso i genitori sotto i bombardamenti, o che magari non li avevano già prima, e che non sanno dove andare.

Chiediamo al Governo Italiano di approvare una norma che permetta l’affido temporaneo di una minore proveniente da un paese in guerra. Chiediamo al governo italiano di recepire immediatamente la direttiva 55/2001 dell’Unione europea.

È ora di farlo, e di farlo subito. È una piccola cosa, ma è importante per i bambini che scappano dalle guerre di oggi in Ucraina, in Siria o in Afghanistan e dalle guerre di domani.

CLICCA QUI PER FIRMARE LA PETIZIONE ONLINE DI TRUE NEWS