Tempo di dignità e di pace, Direzione Nord torna il 4 aprile alle Stelline

Dalle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 fino alla presentazione dell’ultimo libro bestseller di Sallusti-Palamara, passando per alcune delle 12 sfide per dignità e democrazia lanciate dal Presidente Sergio Mattarella nel suo discorso di insediamento. Dignità e democrazia che non possono sussistere senza la pace. Il conflitto scoppiato nel cuore dell’Europa minaccia tutto questo. Papa Francesco ha dichiarato: “Imploriamo da Dio quella pace che gli uomini da soli non riescono a costruire”.

Ma occorre, anche attraverso il dialogo e la conoscenza, ricostruirla.

La rassegna DN – A True Event, nata proprio per ragionare in modo apartitico e super partes dei temi relativi alla parte produttiva del Paese, propone uno spazio di dibattito che come al solito è riservato solo e unicamente a “persone che hanno qualcosa da dire”. Qualcosa di profondo, e innovativo, che vogliono condividere con stakeholder e cittadini.

E’ questo lo scopo di “Tempo di dignità e di pace“, il convegno istituzionale promosso dagli Amici delle Stelline, con Inrete e True News e il patrocinio della Fondazione Stelline. L’evento si terrà lunedì 4 aprile, presso la Fondazione Stelline, a Milano in Corso Magenta 61.

IL PROGRAMMA DELL’EVENTO

10:30 – 11:30

WE ARE NEXT – Sport è pace: le nostre Olimpiadi

Alessandro Morelli, Viceministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili con delega alle Olimpiadi Invernali 2026

Antonio Rossi, Sottosegretario con delega allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi Regione Lombardia

Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili Comune di Milano

11:30 – 12:30

SMART MOBILITY – Verso una mobilità sostenibile, integrata e multimodale

Teresa Bellanova, Viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili

Claudia Maria Terzi, Assessore Trasporti Regione Lombardia

Arianna Censi, Assessore Mobilità Comune di Milano

Andrea Gibelli, Presidente FNM Group

Alessio Raccagna, Director Government Affairs Southern Europe LIME

Alessio Torelli, Chairman e Managing Director di Snam4Mobility

12:30 – 13:30

TRANSIZIONE ECOLOGICA E INDIPENDENZA ENERGETICA – Come coniugarle per fronteggiare l’emergenza

Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico Regione Lombardia

Elena Grandi, Assessore all’Ambiente Comune Milano

Stefano Besseghini, Presidente ARERA*

Simone Dragone, Presidente MM*

Paolo Giarda, Responsabile Energie Rinnovabili Carbotermo

14:00 – 15:00

IL FUTURO DEL LAVORO TRA DIGITAL SKILLS, DIVERSITY & INCLUSION

Tiziana Nisini, Sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali*

Fabrizio Sala, Assessore per l’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione di Regione Lombardia

Alessia Cappello, Assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro.

Comune di Milano

Mauro Solimene, Country Leader Salesforce Italia

Barbara Marini, General Manager Intercept Pharmaceuticals

Barbara Cominelli, CEO JLL Italia

15:00 – 16:00

LA PACE PASSA DALL’ACCOGLIENZA

Elena Bonetti, Ministro alle Pari Opportunità e Famiglia

Pierfrancesco Majorino, Vicepresidente Commissione per lo Sviluppo e la Cooperazione Parlamento Europeo

Don Virginio Colmegna, Presidente Casa della Carità

Roberta Capella, Presidente SOS Villaggi dei Bambini

Luciano Gualzetti, Direttore Caritas Milano*

16:00 – 17:00

LA SICUREZZA DELLE NOSTRE CITTÀ

Nicola Molteni, Sottosegretario di Stato all’Interno

Renato Saccone, Prefetto di Milano*

Marco Granelli, Assessore alla Sicurezza Comune di Milano*

Nils Fazzini, Amministratore Delegato Citel

Giuseppe Calabrese, Amministratore Delegato Secursat

17:00 – 18:00

GIUSTIZIA TRA RIFORMA E REFERENDUM – Governance, responsabilità e tempi certi

Francesco Paolo Sisto, Sottosegretario alla Giustizia

Carlo Nordio, ex Procuratore aggiunto di Venezia e magistrato

Federico Maurizio d’Andrea, Vice-Presidente Centro Studi Borgogna

Guido Camera, Presidente Associazione Italiastatodidiritto

Dario Bolognesi, Fondatore Studio Bolognesi – Avvocati Penalisti d’Impresa;

18:00 – 19:00

EXPORT E INTERNAZIONALIZZAZIONE IN TEMPO DI GUERRA – Protagonisti e scenari

Marco Bonometti, già Presidente Confindustria Lombardia*

Alan Rizzi, Sottosegretario con delega ai Rapporti con le Delegazioni Internazionali Regione Lombardia

Riccardo Garosci, Presidente Aice – Associazione Italiana Commercio Estero

Andrea Degl’Innocenti, Direttore Servizi Digitali Made in Italy Agenzia ICE*

Vito Rotondi, CEO – Managing Director M.E.P.

Macchine Elettroniche Piegatrici

19:00 – 20:00

RICOSTRUIRE LA FIDUCIA TRA GIUSTIZIA, ISTITUZIONI, CITTADINI

Luciano Violante, Presidente Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine

Simona Malpezzi, Capogruppo PD al Senato

Giulia Bongiorno, Senatrice Lega-Salvini Premier*

21:00 – 22:30

CHI CONTROLLA “IL SISTEMA” – I poteri occulti che divorano l’Italia

Luca Palamara, ex Presidente Associazione Nazionale Magistrati

Alessandro Sallusti, Direttore Libero

*ospiti in attesa di conferma