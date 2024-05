Sansone (Carbotermo) a Direzione Nord “Partenariato-pubblico-privato, criticità riguardo la proposta e i tempi”. VIDEO

Lo strumento del partenariato-pubblico-privato. Ne ha parlato Arianna Sansone, Responsabile relazioni internazionali Carbotermo, intervenendo alla 22esima edizione di Direzione Nord lunedì 6 maggio.

“Le criticità si appuntano in particolare nella fase di presentazione della proposta di partenariato pubblico-privato e nei tempi e nella complessità della procedura – ha spiegato -. Il partenariato pubblico-privato si realizza attraverso determinate fasi, per quanto attiene la sua tipologia di contratto di concessione ad iniziativa del privato. Le fasi sono la presentazione della proposta, la dichiarazione di fattibilità della proposta da parte dell’ente pubblico, l’indizione della gara. L’altra criticità è il tempo, poiché l’ente pubblico per arrivare alla dichiarazione di fattibilità della proposta presentata deve percorrere un’attività di verifica progettuale e di validazione, che ora è anticipata. L’anticipo della verifica conduce ad una dilatazione dei tempi”.

Sansone ha parlato anche di come potrebbe essere migliorata l’efficacia dello strumento, spiegando come “i temi da toccare attengono proprio alla complessità della redazione della proposta di gara, in una individuazione più snella della procedura, in particolare per quanto attiene all’attività di verifica e validazione progettuale. Altro chiarimento, può attenere alla corretta individuazione della misura del contributo pubblico rispetto alla misura del contributo privato, che nel precedente codice aveva una definizione molto precisa, 49 il massimo del contributo pubblico, 51 il minimo di quello del privato, oggi si parla di contributo significativo per quanto riguarda la regola generale del partenariato e di applicazione della normativa Eurostat per quanto riguarda la sottospecie della finanza di progetto. Questi due campi potrebbero essere maggiormente definiti per incoraggiare lo sviluppo della procedura”.

Il panel “Dalle infrastrutture all’energy: gli strumenti per una maggiore competitività”

Sansone ha partecipato al panel a tema Dalle infrastrutture all’energy: gli strumenti per una maggiore competitività. Con lei Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato con delega al Cipess, Claudia Maria Terzi, Assessore Infrastrutture di Regione Lombardia, Emanuela Trentin, Amministratrice Delegata Siriam Veolia e Pietro Boiardi, Amministratore Delegato Milano Serravalle.

La 22esima edizione di Direzione Nord

La 22esima edizione di Direzione Nord, a tema “Road to Europe”, si è svolta lunedì 6 maggio presso l’Auditorium della sede di Assolombarda in Via Pantano 9 a Milano. La kermesse è stata promossa dalla Fondazione Stelline insieme a Inrete, in collaborazione con Assolombarda e con il contributo di Regione Lombardia. True-news.it è stato media partner dell’evento. Nell’arco della giornata si sono alternate numerosi esponenti delle istituzioni come il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il Ministro per l’Istruzione e il Merito Giuseppe Valditara, la Ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, il Viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, il Sottosegretario di Stato con delega al Cipess Alessandro Morelli, il governatore lombardo Attilio Fontana.