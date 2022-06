La politica sanitaria delle idee: come i territori riformano il welfare. Il panel di Sdn

Medicina territoriale e integrazione socio sanitaria per migliorare la qualità di vita dei pazienti oggi e domani. Figure istituzionali di altissimo standing, clinici e rappresentanti delle reti oncologiche parteciperanno alla nuova edizione di “Salute Direzione Nord”, in programma il 27 giugno nella splendida cornice del Palazzo delle Stelline. Intervengono: Letizia Moratti Vicepresidente e Assessore al Welfare, Regione Lombardia; Alessio D’Amato, Assessore alla Salute, Regione Lazio; Gianni Amunni Direttore Generale ISPRO; Luigi Cavanna Presidente Cipomo; e Andrea Gori Direttore UOC Malattie Infettive, Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, Università di Milano.

Saranno loro, alle ore 14:30, ad arricchire il panel “La politica sanitaria delle idee: come i territori riformano il welfare” della nuova edizione di “Salute Direzione Nord“, all’interno della rassegna Direzione Nord – A TRUE EVENT, in programma, il prossimo lunedì 27 giugno, sempre nella splendida cornice del Palazzo delle Stelline di Corso Magenta 61 a Milano.

La kermesse – promossa dall’Associazione Amici delle Stelline e organizzata da Inrete e Fondazione The Bridge – anno dopo anno, si conferma come il palcoscenico sul quale approfondire un cambio di paradigma nel quale istituzioni, clinici, esperti e società civile creano un tessuto ricettivo per elaborare e accogliere nuove soluzioni nell’ambito della salute, evitando il rischio di sovrapposizioni e contrapposizioni.

Organizzata da Inrete e Fondazione The Bridge con il sostegno di Regione Lombardia e il patrocinio della Fondazione Stelline, la kermesse promossa dall’Associazione Amici delle Stelline ha visto alternarsi i maggiori rappresentanti del mondo istituzionale, imprenditoriale e culturale italiano.

Modera l’incontro Fabio Massa, Presidente Associazione Amici delle Stelline.

La diretta dell’evento sarà disponibile su www.true-news.it