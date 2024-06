“Il nostro sistema sanitario nazionale è un sistema universale molto bello che ci invidiano un po’ tutti, ma che va rinnovato e innovato nei sistemi, nelle procedure e nelle tecnologie: deve essere più vicino al paziente, per proseguire verso una medicina personalizzata, e deve considerare l’approccio One Health, che considera non solo l’essere umano ma anche l’ambiente, gli animali, la vita che ci circonda”. Sono state queste le parole di Elena Murelli, Senatrice presso la Commissione X Affari sociali, Senato della Repubblica, alla 23esima edizione di Salute Direzione Nord, “La ricerca è la vera sostenibilità”.

Murelli: “Manutenzione per spazi adeguati a paziente e personale”

“Abbiamo fatto un’indagine conoscitiva in Commissione X al Senato proprio per verificare quelle che sono le situazioni edilizie del nostro sistema sanitario. che urge di un rinnovamento e che deve prevedere manutenzione all’interno degli ospedali. I fondi del PNRR – prosegue la Senatrice-, dovrebbero essere utilizzati anche per questo. Purtroppo la scelta del Mef e in particolare del ministro Giorgetti, dimostra che ci sono molte regioni che non hanno usato questi fondi per l’edilizia sanitaria, cito regione Emilia Romagna o regione Piemonte, che hanno preferito usare le risorse per altre necessità”.

“Abbiamo presentato una risoluzione che sarà poi calendarizzata in aula che verificherà le criticità che non sono solo l‘adeguamento sismico ma anche l’adeguamento dal punto di vista tecnologico e spaziale, di modo che che gli ospedali siano aderenti alle necessità dei cittadini e a quelle del personale sanitario, per permettere al meglio a queste persone che dedicano la loro vita ai pazienti all’interno degli ospedali di operare in ambienti belli, che valorizzino il loro lavoro e l’efficacia del servizio sanitario.”

SDN, il panel “Territorio e medicina nucleare: le nuove frontiere in Oncologia”

Il Settore Healthcare sta affrontando sfide cruciali che includono il miglioramento dell’accesso ai servizi sanitari, la riduzione delle liste d’attesa e l’ottimizzazione delle risorse disponibili. Di questo si è parlato durante il panel “Territorio e medicina nucleare: le nuove frontiere in Oncologia”, nell’ambito della , evento promosso dalla Fondazione Stelline e organizzato da Inrete. La manifestazione, tenutasi il 24 giugno presso il 39esimo piano, al Belvedere di Palazzo Lombardia, ha goduto del patronato di Regione Lombardia e del patrocinio del Comune di MiMurelano. Ed ha visto la partecipazione di oltre 60 relatori, tra i quali i ministri Orazio Schillaci, Andrea Abodi, Giuseppe Valditara, Alessandra Locatelli, il governatore lombardo Attilio Fontana, il presidente di Aifa Robert Nasticò.

Oltre a Murelli, protagonisti del panel “Territorio e medicina nucleare: le nuove frontiere in Oncologia” sono stati Pierpaolo Sileri Unità di Chirurgia Colonproctologica e Malattie infiammatorie croniche intestinali, IRCCS Ospedale San Raffaele, Alessandro Stecco Primario della Radiodiagnostica, Ospedale Sant’Andrea di Vercelli – Università degli Studi del Piemonte Orientale, Massimo Falconi Direttore del Pancreas Center, IRCCS San Raffaele, Anna Maria Mancuso Presidente Salute Donna Odv, William Vaccani GM Italia, Malta & Israele, GE HealthCare Pharmaceutical Diagnostics.