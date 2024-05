Masseroli (Nhood Services Italy) a Direzione Nord: “Attrattività, desiderabilità e paternariato”. VIDEO

Milano è una città attrattiva e desiderabile ma in quanto tale ha degli aspetti che la rendono più complessa. È questo il tema introdotto da Carlo Masseroli, Amministratore Delegato di Nhood Services Italy, intervenuto alla 22esima edizione di Direzione Nord lunedì 6 maggio. “Una città attrattiva è una città i cui prezzi sono alti, in cui il mercato funziona. Ma se un mercato funziona, c’è il rischio a lungo andare che non resti per tutti accessibile, portando la città a un impoverimento causato dalla sproporzione tra i costi della vita e la capacità d’acquisto. Per ovviare a questo problema – ha spiegato Masseroli-, è necessario secondo noi associare l’attività del privato e del pubblico in modo che il primo possa mettere sul territorio investimenti e competenze che il pubblico non ha, e il secondo possa dare al privato l’opportunità di investire, in parte co-investendo e in parte generando delle regole che gli consentano capitalizzazioni importanti, ottenendo rendimenti accettabili, con affitti che siano più accessibili sul mercato”. Oggi, succede viceversa che soggetto pubblico e privato operino ognuno per conto proprio.

In merito al partenariato, Masseroli ha asserito che si tratta di uno “strumento che già esiste da Codice Appalti, ed è certamente da utilizzare. Noi di Nhood siamo i primi ad utilizzarlo per fare rigenerazione: la dinamica del partenariato viene spesso realizzata solo per le opere pubbliche, noi invece lo applichiamo di modo che sia il soggetto privato a investire sull’interesse pubblico, e a sua volta sia il soggetto pubblico a offrire al privato la possibilità di edificare. Ciò rende la città economicamente più accessibile. Speriamo che altri seguano il nostro esempio, e che la pubblica amministrazione si renda sempre più capace di gestire queste nuove forme di relazione.”

Il panel: “Milano: the place to be, ma a che prezzo?”

Masseroli è intervenuto al panel a tema Milano: the place to be, ma a che prezzo?. Sono intervenuti anche Paolo Franco, Assessore alla Casa e Housing Sociale di Regione Lombardia, Pierfrancesco Maran, Assessore alla Casa e Piano Quartieri del Comune di Milano, Alessandra Zampieri, Director of Sustainable Resources European Commission Joint Research Centre, Marina Brambilla, Rettrice dell’Università Statale di Milano, Regina De Albertis, Presidente Assimpredil ANCE, Simone Dragone, Presidente MM Spa, e Fabio Cambiaghi, Direttore Business Unit Immobiliare CMB.

La 22esima edizione di Direzione Nord

La 22esima edizione di Direzione Nord, a tema “Road to Europe”, si è svolta lunedì 6 maggio presso l’Auditorium della sede di Assolombarda in Via Pantano 9 a Milano. La kermesse è statapromossa dalla Fondazione Stelline insieme a Inrete, in collaborazione con Assolombarda e con il contributo di Regione Lombardia. True-news.it è stato media partner dell’evento. Nell’arco della giornata si sono alternate numerosi esponenti delle istituzioni come il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il Ministro per l’Istruzione e il Merito Giuseppe Valditara, la Ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, il Viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, il Sottosegretario di Stato con delega al Cipess Alessandro Morelli, il governatore lombardo Attilio Fontana.