Fragilità e cronicità. Erika Stefani, Giancarlo Cerveri e Alessandro Padovani a Sdn

Un dibattito su “Fragilità e cronicità” alla presenza di ospiti istituzionali e prestigiosi per discutere di salute e di presa in carico dopo la pandemia. Un confronto tra Erika Stefani, Ministro per la Disabilità; Giancarlo Cerveri, Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze – ASST Lodi; e Alessandro Padovani, Professore Ordinario di Neurologia, Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali, Università degli Studi di Brescia.

Saranno loro, alle ore 13:00, ad arricchire il panel della nuova edizione di “Salute Direzione Nord“, all’interno della rassegna Direzione Nord – A TRUE EVENT, in programma, il prossimo lunedì 27 giugno, sempre nella splendida cornice del Palazzo delle Stelline di Corso Magenta 61 a Milano.

La kermesse – promossa dall’Associazione Amici delle Stelline e organizzata da Inrete e Fondazione The Bridge – verrà inaugurata dal panel intitolato “Servire” con protagonisti Fontana, presidente di Regione Lombardia, e Palù, a capo dell’ente che è fondamentale nell’approvazione di nuovi farmaci, ma anche vaccini, cruciali, come ci ha insegnato la pandemia, per la cura dei pazienti. E poi Pazzali, Presidente Fondazione Fiera Milano, uno dei primi “motori” dello sviluppo economico ed urbanistico di Milano.

Organizzata da Inrete e Fondazione The Bridge con il sostegno di Regione Lombardia e il patrocinio della Fondazione Stelline, la kermesse promossa dall’Associazione Amici delle Stelline ha visto alternarsi i maggiori rappresentanti del mondo istituzionale, imprenditoriale e culturale italiano.

Modera l’incontro Manuela Donghi di Le Fonti TV.

La diretta dell’evento sarà disponibile su www.true-news.it