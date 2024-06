“Le critiche all’autonomia? Chi non la vuole, non la chieda. Nessuno è obbligato, se c’è chi ritiene che l’attuale organizzazione vada bene”. Così il governatore lombardo Attilio Fontana a margine del suo intervento in apertura della 23esima edizione di Salute Direzione Nord, svoltasi il 24 giugno al Belvedere al 39esimo piano di Palazzo Lombardia. Fontana ha spiegato: “Noi chiediamo di poter lavorare di più, di fare di più senza chiedere un euro in più allo Stato rispetto a quanto riceviamo oggi. Per questo mi lasciano perplesso le critiche che vengono mosse a questa riforma”. Il governatore ha confermato che l’ambiente sarà uno degli ambiti per i quali Regione Lombardia chiederà la possibilità di delega: “Siamo ancora in una fase di valutazione con il Governo. Ma è un settore che ci interessa per poter snellire pratiche e procedure come quelle relative alle bonifiche che a Roma si arenano. I nostri tecnici ritengono che dovrebbero essere accelerate”.

Stadio a San Donato, Fontana: “Milan determinato ad andare avanti”

Una battuta anche su un altro tema di giornata, l’accordo di programma del Milan per lo stadio a San Donato: “Il ruolo di Regione? Noi siamo promotori dell’accordo nel rispetto delle regole ordinarie. Ma questo non incide sulle scelte che il Milan andrà a fare. Penso che ci sia ad ogni modo da parte del club concretezza e determinazione nel portare avanti questo accordo di programma. Ora il Milan valuterà anche la proposta di Webuild di ristrutturazione di San Siro. Ma non sono scelte che competono a Regione Lombardia”.

Fontana alla 23esima edizione di Salute Direzione Nord

Fontana ha aperto la 23esima edizione di Salute Direzione Nord dialogando con il ministro della Salute Orazio Schillaci di ricerca, salute e sostenibilità. L’evento ha visto la partecipazione complessivamente di oltre 60 ospiti nell’arco della giornata, compresi i ministri Andrea Abodi, Giuseppe Valditara, Alessandra Locatelli e il presidente di Aifa Robert Nisticò.. Tema della 23esima edizione: “La Ricerca è la vera Sostenibilità”. La manifestazione, promossa dalla Fondazione Stelline e organizzata da Inrete – Relazioni istituzionali e Comunicazione è stata ospitata presso il Belvedere 39° di Palazzo Lombardia a Milano.