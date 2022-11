“Diritti e formazione per un lavoro oltre le crisi” a Italia Direzione Nord

Il lavoro resta il perno intorno al quale dovrebbero girare tutti gli altri temi, dall’energia alla finanza. Una centralità che viene rimarcata anche a Italia Direzione Nord, con un panel dedicato dal titolo “Diritti e formazione per un lavoro che vada oltre le crisi“. Importanti esponenti delle istituzioni – nazionali e locali – delle università e del mondo delle aziende discutono delle sfide e del futuro del mondo del lavoro. Senza dimenticare le disuguaglianze sociali che si stanno accentuando con i rischi che ne conseguono.

L’appuntamento è per il 21 novembre alle ore 16 alla Fondazione Stelline di Milano.

Diritti e formazione per un lavoro oltre le crisi

Al panel parteciperanno Claudio Durigon, Sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali; Cristina Tajani, Presidente ANPAL Servizi; Fabrizio Sala, Vicepresidente Regione Lombardia; Alessia Cappello, Assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro Comune di Milano; Monica Poggio, Vice President for University, Innovation and Human Capital Assolombarda; Gianantonio Bison, Direttore Relazioni Istituzionali ManpowerGroup; Vito Rotondi, Economist Advisor.

Il panel rappresenta il coronamento del Think Tank Dopodomani “Il lavoro oltre le crisi” promosso dall’Associazione Amici delle Stelline e che si è tenuto lo scorso lunedì 19 settembre. Sarà quindi l’occasione per presentare il White Paper con le 10 proposte per il futuro del lavoro scaturite in quel contesto e che pongono fortemente l’accento sui temi legati alla formazione.

Una nuova stagione di Italia Direzione Nord

Un panel prestigioso all’interno del mosaico d’eccezione dell’edizione invernale della rassegna, che prevede: tre ministri (Giuseppe Valditara, Gilberto Pichetto Fratin e Alessandra Locatelli); il governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana; l’architetto Stefano Boeri; il viceministro Francesco Paolo Sisto; e tre sottosegretari (Alessandro Morelli, Claudio Durigon e Vittorio Sgarbi, quest’ultimo insieme a Morgan). Saranno oltre 60 gli ospiti protagonisti della kermesse giunta alla diciassettesima edizione.