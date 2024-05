Censi a Futuro Direzione Nord: “I trasporti per Milano smart city”

Trasporti e infrastrutture “hanno un ruolo formidabile, essenziale e determinante nel fare di Milano una Smart City europea”. Lo spiega l’assessora alla Mobilità del Comune di Milano Arianna Censi, intervenendo alla 22esima edizione della rassegna Futuro Direzione Nord presso Assolombarda a Milano.

Censi a Futuro Direzione Nord

“Già oggi Milano gioca questo ruolo in Europa. È oggettivamente considerata una delle città che sta andando rapidamente in questa direzione – prosegue -. È necessario avere una visione di città e dell’area metropolitana. Rispondere alle esigenze di coloro che vivono al di fuori della città urbanizzata ma che ne sono attratti per ragioni di lavoro, studio, cultura, divertimento”.

“Il trasporto pubblico locale della città di Milano è un trasporto eccellente, necessita di essere migliorato e implementato in particolare sulla superficie. Quello che serve alla città è un miglioramento del sistema di adduzione alla città – conclude -. Quindi, tutto il sistema di trasporto delle S regionali, in modo tale che le 400 mila auto che ogni giorno entrano in città possono anche decidere di non usare la macchina”.

La 22esima edizione di Futuro Direzione Nord

Oltre 60 relatori lunedì 6 maggio presso l’Auditorium di Assolombarda in via Pantano, 9 a Milano per la XXII Edizione di Futuro Direzione Nord, dal titolo “Road to Europe”. Nell’arco della giornata si alterano numerose istituzioni come il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il Ministro per l’Istruzione e il Merito Giuseppe Valditara, la Ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, il Viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, il governatore lombardo Attilio Fontana e il Sottosegretario di Stato con delega al Cipess Alessandro Morelli. La kermesse è promossa dalla Fondazione Stelline insieme a Inrete e in collaborazione con Assolombarda. Media Partner Affaritaliani.it e True-News.it