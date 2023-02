Regionali Lazio, ecco le province con l’affluenza più alta. Male Roma

L'Affluenza generale in Regione Lazio è al 37,12% contro quello che è stato il 70,17% di cinque anni fa. Ecco le province più virtuose

In Lazio la vittoria del centrodestra e del candidato Francesco Rocca sembra delinearsi sempre di più dopo i primi exit poll. Il governatore in carica Nicola Zingaretti, quindi, sta per lasciare il passo ad un nuovo governatore che, stando ai primi dati, molto probabilmente sarà di centrodestra.