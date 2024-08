La candidata democratica Kamala Harris ha scelto il governatore del Minnesota Tim Walz come suo vice. La sua storia e le reazioni

E’ Tim Walz il candidato vicepresidente dei democratici Usa scelto da Kamala Harris. Lo ha annunciato la stessa Harris su Instagram: “Sono orgogliosa di annunciare che ho chiesto a Tim Walz di essere il mio compagno di corsa. Una delle cose che mi ha colpito di Tim e’ quanto siano profonde le sue convinzioni sulla lotta per le famiglie della classe media. Costruiremo una grande partnership. Costruiremo una grande squadra. Vinceremo queste elezioni”.

Walz: “L’onore della vita”

L’attuale governatore del Minnesota ha commentato: “E’ l’onore di una vita unirmi a Kamala Haris in questa campagna. Ci sono dentro fino in fondo. Il vicepresidente Harris ci sta mostrando la politica di ciò che è possibile. Mi ricorda un po’ il primo giorno di scuola. Quindi, diamoci da fare! Unitevi a noi”.

Walz, gli endorsement degli Obama e di Hillary Clinton

Immediati gli endorsement di peso. Hillary Clinton ha dichiarato: “Sono emozionata di vedere Tim Walz unirsi al ticket democratico. Dall’offrire pasti gratuiti agli scolari all’implementare il congedo parentale retribuito in Minnesota, Walz si impegna a fare del bene in tutti i modi possibili. Sara’ un partner incredibile per la nostra prima donna presidente. Andiamo a vincere”. E Barack e Michelle Obama: “Scegliendo Tim Walz come suo vice tra una rosa di democratici eccezionali, Kamala Harris ha scelto un partner ideale e ha chiarito esattamente per cosa si batte… Walz non ha solo l’esperienza per essere vicepresidente, ha i valori e l’integrità per renderci orgogliosi… Ma la firma di Tim è la sua capacità di parlare come un essere umano e trattare tutti con decenza e rispetto”.

Biden: “Ottima decisione da parte di Harris”

Si è espresso anche il presidente Usa in carica Joe Biden: “La prima decisione importante che un candidato alla presidenza deve prendere è quella del vicepresidente. E Kamala Harris ha preso un’ottima decisione scegliendo il governatore Tim Walz come suo compagno nella corsa alla Casa Bianca. Conosco Tim Walz da quasi due decenni, prima al Congresso e poi come governatore, ruolo nel quale è stato forte ed efficace. Il ticket Harris-Walz sarà una voce potente per i lavoratori e per la classe media americana. Saranno i più forti difensori delle nostre libertà e della nostra democrazia. E garantiranno che l’America continui a guidare il mondo”.

I trumpiani: “Un mitomane della West Coast”

Dal fronte opposto, sono invece subito partite le critiche. Così Karoline Leavitt, portavoce della campagna di Donald Trump: “Non sorprende che la liberale di San Francisco Kamala Harris voglia Tim Walz, mitomane della West Coast, come suo compagno di corsa: Walz ha trascorso il suo mandato da governatore cercando di rimodellare il Minnesota a immagine del Golden State (la California)”.

Chi è Tim Walz (nelle parole di Kamala Harris)

Ma chi è Tim Walz? Così lo ha presentato ai suoi elettori la stessa Harris: “È cresciuto in una piccola città del Nebraska, trascorrendo le estati lavorando nella fattoria di famiglia. Suo padre morì di cancro quando lui aveva 19 anni e la sua famiglia fece affidamento sugli assegni di previdenza sociale per i superstiti per sbarcare il lunario. A 17 anni si arruolò nella Guardia Nazionale, prestando servizio per 24 anni. Ha utilizzato i benefici della GI Bill per andare al college e diventare insegnante. E’ stato allenatore di calcio e consigliere della Gay-Straight Alliance”. Ed ancora: “Ha lavorato con i repubblicani per approvare investimenti infrastrutturali. Ha tagliato le tasse per le famiglie che lavorano. Ha approvato una legge per fornire congedi familiari e medici retribuiti alle famiglie del Minnesota. Walz ha reso il Minnesota il primo Stato del Paese ad approvare una legge che fornisce protezione costituzionale contro l’aborto dopo che la Corte Suprema lo aveva annullato e, come appassionato cacciatore, ha approvato un disegno di legge che richiede controlli universali dei precedenti per l’acquisto di armi”.