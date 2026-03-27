Viva il fitness e le cyclette nei musei

E’ uscita la nuova puntata di “Frontale”, newsletter di Fabio Massa con riflessioni (su Milano e non solo), inside e racconti di quello che accade in città. Ci si può iscrivere qui: https://frontale.substack.com

E’ scoppiata una polemica! Bellissimo. Polemica vuol dire dibattito, vuole dire riflessione. Ed è ancora più bello, e interessante, il fatto che questa polemica e riflessione (suscitata dal Corriere della Sera) sia sul mondo dell’arte e della cultura e sulla sua fruizione. I fatti: alla Braidense hanno affittato uno spazio, in mezzo ai volumi antichi, per fare ginnastica. Le posizioni: no, sbagliato, c’è un decoro e un rispetto e le tutine sudate lo offendono. Sì, giusto, quelle tutine sudate hanno dato un bel corrispettivo economico che serve a non pesare sulle casse dello Stato. Secondo me ce ne dovrebbe essere pure una terza, di posizione. Che è quella di dire che l’arte deve essere fruita. Fruita. Tra un bellissimo museo vuoto, e uno pieno, è sempre il secondo che noi dobbiamo cercare di avere.

Mettendoci dei limiti. Primo: che non offenda il luogo se questo è sacro (niente discoteche al Cenacolo!). Secondo: che non metta a rischio o repentaglio lo stato di conservazione delle opere, siano anche volumi antichi, dove si svolge l’eventuale manifestazione. Sorpassati questi due ostacoli, ogni cosa può essere ospitata in saloni che altrimenti rimarrebbero polverosi. E quelle tutine sudate io sono certo che sono dotate anche di occhi, e di bocca, e di cervelli. E hanno capito che quello che stavano vivendo era qualcosa di speciale. Magari uno su 20 tornerà con la compagna e i figli, a vedere la Braidense. Chissà. In ogni caso, è una buona notizia. Fosse per me, ogni museo, ogni galleria, ogni luogo di cultura dovrebbe aprirsi a qualunque cosa. Esattamente come è sempre stato prima che si decidesse che la rima per preservazione è stagnazione.

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