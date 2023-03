Vito Rotondi, FED e il rialzo dei tassi: “Conferma disponibilità a proteggere banche piccole”

L'economista Vito Rotondi commenta la decisione della Federal Reserve americana per il rialzo dei tassi contro l'inflazione

“La Fed ha proseguito nella direzione dei tassi di interesse al rialzo del +0,25% per rallentare l’inflazione. Non è una dialettica falchi-colombe, pompieri-poliziotti. Anzi, le dichiarazioni sono più stringenti dei tassi: alcuni ulteriori rialzi dei tassi di interesse potrebbero essere appropriati e….Il sistema bancario americano è solido e resiliente… Si conferma la disponibilità degli Stati Uniti a intervenire per proteggere le banche piccole, seppure i recenti eventi peseranno sulla crescita”. Ad affermarlo è l’economista Vito Rotondi commentando il rialzo dei tassi deciso ieri dalla Fed.