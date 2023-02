Visverbi, l’agenzia dei giornalisti e il bilancio amaro dopo l’addio del M5S al governo

C’era una volta Visverbi, un’agenzia di comunicazione molto legata al giro Casaleggio. Ma anche rappresentante di note firme del giornalismo: dall’opinionista “rock” Andrea Scanzi a Gianluigi Nuzzi passando per Alessio Jacona. Dal 2021 l’onda di eventi curati dalla società si è arenata. Guarda caso, in concomitanza con la caduta del Conte 2.

La Visverbi, con sede a Milano, è stata fondata da Barbara Castorina e Valentina Fontana , ex giornalista, con un passato da responsabile della comunicazione di Atm. Molto celebre il di lei marito, il giornalista d’inchiesta Gianluigi Nuzzi . L’amministratrice delegata è Barbara Castorina : fin dal 1993 si occupa di comunicazione dello spettacolo curando due importanti rassegne valdostane: il Festival della Satira di Saint Vincent e il Premio Petrolini di Courmayeur. Si trasferisce a Milano nel 1997 e nel 2001 fonda ITC Eventi e comunicazione, partecipata di ITC2000, di cui è presidente e amministratore delegato fino al 2010. ITC Eventi cura attualmente il management di una parte significativa elle celebrities italiane: da Miriam Leone a Maddalena Corvaglia passando per Stefano Bollani e Enrico Brignano . Ma anche di importanti nomi dei media italiani come Mia Ceran, Giovanni Floris, Annunziata e Corrado Formigli .

Visverbi sembra essersi riposizionata politicamente. Ma soprattutto presenta una parabola discendente dal punto di vista finanziario. E il bilancio del 2021 – visionato da True-News.it – conferma un calo del totale del valore della produzione pari al 20%: si passa da circa mezzo milione (544.225) del 2020 ai 444.643 del 2021 . Il triste destino di Visverbi si lega anche, tramite una piccola ma non irrisoria partecipazione, alle sorti di quella che veniva annunciata come la Google italiana. Poi fallita.

Ora Visverbi ha incrociato la strada di Worldy.it, una progetto di informazione su Instagram sulla scia di Will e dei suoi simili. L’agenzia Visverbi porta nella piattaforma le sue firme che, da quanto si legge su Ig, sembrano essersi allontanate dal circuito pentastellato: c’è il guru del giornalismo tecnologico, Alessio Jacona, Simone Alliva , firma di punta de l’Espresso per tutto ciò che riguarda i diritti civili, ma anche Alessandro Giuli , il nome ormai di moda della stampa di centro-destra, nominato, con il governo Meloni , presidente del Maxi di Roma.

Castorina ha portato l’esperienza di ITC in Visberbi legandosi al giro dei Cinque Stelle. Si racconta che Barbara Castorina abbia aperto la sua boutique proprio dopo divergenze con la ITC di Beppe Caschetto, una specie di corazzata. A Linkiesta spiegava: “Mi ero resa conto che la televisione aveva perso contenuti”, racconta Barbara Castorina nel suo studio. «La crisi ha reso le persone più curiose. C’era bisogno di più informazione, di una maggiore presenza di giornalisti in tv». D’altronde, aggiunge, “qualsiasi categoria ha bisogno di qualcuno che gli curi gli interessi economici”.

Visverbi, i convegni per Casaleggio e Rousseau

L’agenzia è nota per aver organizzato numerosi convegni della Casaleggio Associati, nata – come si legge sul sito dell’agenzia – per volere di Davide Casaleggio, figlio di Gianfelice – e di un gruppo di stretti amici per portare avanti le idee del grande visionario. Uno dei tanti format curati è “SUM”: la prima edizione del meeeting su futuro, umanesimo, tecnologia, intelligenza artificiale, nuova formazione, cultura digitale, si è tenuta l’8 aprile 2017 a Ivrea negli spazi dell’Officina Olivetti. Tra gli ospiti, immancabile Beppe Grillo e figure che orbitano attorno alle Cinque stelle come Domenico De Masi e Marco Travaglio.

Scanzi il bomber della società

Scanzi è il bomber della società che ha organizzato le presentazioni dei vari libri del giornalista più seguito – amato e odiato – sui social. Ancora prima, nel maggio 2013, dalla collaborazione tra il regista Andrea Soldani e Visverbi è nato Goodbye Mr. Capitalism?, andato in scena il 5 maggio al teatro Parenti di Milano. Condotto da David Parenzo e Giuseppe Cruciani con la partecipazione di tutto lo staff de “La Zanzara”, Goodbye Mr. Capitalism è stato “un incontro politically (s)correct sulle sfaccettature della finanza e sul collasso dell’intero sistema economico”. Nel 2014 vola anche in Egitto dove porta Paolo Mieli a condurre una conferenza di promozione turistica sul paese mentre attraversava una crisi politica.

Il sodalizio con l’area pentastellata prosegue nel 2017 con l’organizzazione delle tappe di Bari e Napoli del “Rousseau City Lab”. Il laboratorio della piattaforma per i militanti dei Cinque Stelle, fondata da Casaleggio. Per cui Visberbi, spulciando il sito ufficiale, ha curato l’ultimo evento il 27 ottobre 2020: si tratta della “Digital Food Strategy”, un appuntamento in cui sono stati intervistati i top manager delle aziende alimentari del nostro Paese.

L’ultimo meeting, nell’archivio progetti di Visverbi, risale al 2 marzo 2021: a Sorrento vanno in scena “Gli Stati Generali del Turismo”, gli ospiti sono il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il Sindaco di Sorrento Massimo Coppola, il Sindaco di Procida Raimondo Ambrosino, il Presidente di Enit Giorgio Palmucci il vice direttore de Il Sole 24 Ore Roberto Bernabò. Il panel è condotto da Gianluigi Nuzzi, un nome del roster dell’agenzia milanese, nonché – come detto – consorte di una delle due socie. Visberbi organizza anche due compleanni de “La Verità”, il quotidiano di Maurizio Belpietro.

Visvervbi si unisce a Worldy

Tutto fino al 2021 quando Visverbi scompare dal radar dell’organizzazione di eventi e della promozione di autori e porta i suoi clienti in Worldy, startup creata a fine marzo 2022 da due giovanissimi sardi, Luca Carta (23 anni) e Daniele Murtas (24 anni), che partecipa al tavolo media della proposta per Expo 2030 a Roma. E’ una startup con due sedi, una a Milano, l’altra in Sardegna, fondata nel 2021 il cui CEO si chiama Edoardo Calì e partecipata da Carmelo Scuderi e dalla sua società, la Wins Srl, che esprime anche il consigliere Marco Belli. Come si finanzia il progetto di informazione su Instagram? Con la formula del branded content. Tra i post sponsorizzati, spuntano “marchette” per il brand di street-wear “Fier by Andrea” con sede a Ginevra, in Svizzera. Visverbi dichiara di fornire a Worldy le sue firme.

Visverbi, il tracollo del 2021

Ma torniamo a Visverbi. A livello patrimoniale l’anno 2021 è stato un tracollo: da 539mila a 219mila euro, con 58mila euro di perdite. Ma è il conto economico che certifica la crisi. Si passa da 85mila euro di utile del 2020 a 54mila euro di perdita del 2021. Tuttavia è nelle righe piccole che emerge un particolare interessante: nella parte dedicata alle immobilizzazioni finanziare, Visverbi conta una partecipazione in FacilityLive OpCo S.r.l. per la quota dello 0,01% per euro 18.750. Società di Pavia che sognava di creare l’alternativa italiana a Google ma che poi è miseramente fallita. Facendo danni non solo in Lombardia. Ma di questo, parleremo nella prossima puntata, tra 48 ore.