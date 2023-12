Sorpresa: sul nucleare la sinistra Usa la pensa come Salvini

Stati Uniti potrebbero irrompere prepotentemente sulla già surriscaldata scena della COP28. L’annuncio riguarda la prima strategia americana per la fusione nucleare. L’inviato di Biden per il clima, John Kerry, aveva già anticipato il progetto durante una visita alla Commonwealth Fusion Systems – azienda specializzata in fusione nucleare con sede vicino Boston. Stando alle anticipazioni di Reuters , il 5 dicembre gli. L’annuncio riguarda la prima strategia americana per la fusione nucleare. L’inviato di Biden per il clima, John Kerry, aveva già anticipato il progetto durante una visita alla– azienda specializzata in fusione nucleare con sede vicino Boston.

“Welcome to the future, un futuro non così tanto distante, a giudicare dai progressi fatti qui”. Così aveva parlato Kerry in visita alla fabbrica da 600 dipendenti e due miliardi di investimento privato. Cfs è la più grande azienda per la fusione nucleare del mondo. La fusione consentirebbe di produrre energia pulita e virtualmente illimitata, priva di emissioni di carbonio e senza scorie radioattive di lungo termine. È completamente diversa dalla fissione (con la rottura di due atomi pesanti), che fa funzionare le attuali centrali nucleari. Ma replicare il processo di fusione sulla Terra è una sfida. Per vincerla, gli Stati Uniti guardano anche all’Italia. Con Kerry a visitare la Cfs c’era anche l’amministratore dell’Eni, Claudio Descalzi. Il cane a sei zampe ha messo gli occhi sulla tecnica innovativa che gli esperti ipotizzano possa essere commercializzata tra anni, non più decenni. Descalzi ha dichiarato che per fare ciò servirà superare la “cultura del no a tutto“.

Così parlo Salvini a Italia Direzione Nord Proclami americani che possono suonare familiari alle orecchie italiane. Sono, infatti, dichiarazioni molto simili a quelle pronunciate a difesa del nucleare da Matteo Salvini, a Italia Direzione Nord. “Non mi spaventa la polemica quando in ballo c’è il futuro del Paese. Conto di fare il ministro sulla base dei numeri, non dell’ideologia“. Questo ha dichiarato il Ministro dei Trasporti dal palco della Fondazione Stelline, lo scorso 27 novembre. Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima “La Commissione Europea ha riconosciuto il nucleare come fonte energetica virtuosa, tanto da inserirla tra le fonti finanziabili nella tassonomia – ha proseguito Salvini. Non si capisce perché per l’Italia Bruxelles abbia ragione sulle auto elettriche, che ribadisco essere una fesseria, e non sul nucleare”. Di fronte a lui c’erano i relatori del panel “Indipendenza energetica, il ruolo del nucleare”. I massimi dirigenti del settore: Stefano Monti, Presidente Associazione Italiana Nucleare e Riccardo Casale, Amministratore Delegato Ansaldo Nucleare. Nicola Lanzetta di Enel, Nicola Monti di Edison ed Elisabeth Rizzotti, di newcleo.

Il nuovo nucleare (bipartisan) tra Italia e America