Sanremo, il Festival delle scommesse. I pronostici dei bookmakers

Perché leggere questo articolo? Sanremo è Sanremo, ma anche le scommesse hanno la loro importanza. Chi è il favorito per la vittoria finale del Festival della canzone italiana? Ecco cosa dicono i pronostici.

Cosa c’è più nazional popolare di Sanremo? Forse solo una cosa: le scommesse. Belle le canzoni e le polemiche, i fiori e i vesti degli artisti. Ma siamo pur sempre italiani: su chi dobbiamo puntare per sbancare il botteghino grazie al Festival della canzone italiana? L’avvio del 74° Festival di Sanremo è stato un successo e ha visto confermate in toto le previsioni degli esperti, tanto sugli ascolti – con uno share del 65,1% che ha di netto superato il record del 2023 – quanto sui primi posti della classifica parziale, con Loredana Berté, Angelina Mango e Annalisa sui tre gradini più alti al termine della prima serata.

I pronostici per le scommesse a Sanremo

La seconda serata, però, potrebbe portare grandi sorprese: l’apertura del televoto fa sì che la gara entri nel vivo e che anche chi finora è rimasto nell’ombra possa mettersi in luce. Gli ascolti sulle principali piattaforme di streaming totalizzate dai brani sui diversi canali social e web, infatti, già svelano i gusti del pubblico e raccontano di una classifica che sta per cambiare.

Se Annalisa anche stasera non ha intenzione di “scendere neppure un gradino”, anzi con quota 1,65 si prepara a salire in vetta, si prevede per Geolier una velocissima scalata: il suo posizionarsi al secondo posto al termine della seconda serata è offerto a 2,50. A scalzare, però, Loredana Berté sarebbero due veterani del Festival: Irama ed Emma, entrambi quotati a 6,00, sono i candidati al terzo gradino del podio. I pronostici impazzano, così come le quotazioni. Quindi su chi puntare anche per giocare fra amici e in maniera amatoriale, se proprio volete?

Chi vincerà Sanremo?

I maggiori siti di scommesse danno ancora favorita Annalisa a 3.50, davanti ad Angelina Mango a 4, Geolier a 7.50, Negramaro e Alessandra Amoroso a 9 e Loredana Bertè a 12. Più staccati i The Kolors a 16, Mahmood, Irama, Il Volo ed Emma a 20, Diodato a 25, Mr Rain, Ghali, Gazzelle, Fiorella Mannoia e Dargen D’Amico a 33, Renga e Nek e Clara a 50, Rose Villain e I Santi Francesi a 66 e infine Sangiovanni, Ricchi e Poveri, Maninni, La Sad, Il Tre, Fred De Palma, Bnkr44, Big Mama e Alfa a 100.

Lo share aiuta

Chi sicuramente sta vincendo in questo Sanremo è Amadeus. La partenza del Festival di Sanremo 2024, con l’esibizione dei 30 artisti in gara e la co-conduzione di Marco Mengoni, vincitore della scorsa edizione della kermesse musicale, è stata vista da 10 milioni e 561 mila spettatori, con uno share del 65,1%.

Se lo scorso anno, nella prima serata condotta da Amadeus con Chiara Ferragni, il numero medio degli spettatori era stato lievemente superiore, 10.757.000, lo share della prima serata di Sanremo 2024 ha toccato record che non si vedevano addirittura dal 1995, quando il Festival condotto da Pippo Baudo con Anna Falchi e Claudia Koll esordì con il 65.15% di share.

Le scommesse su Sanremo dei bookmakers

I bookmaker danno lotta a due per la vittoria finale del Festival di Sanremo 2024 e in effetti il dato di fatto è che non sembra esserci un pronostico univoco, come invece poteva essere quello dell’anno scorso. A Sanremo 2023 il pronostico era sin da subito infatti stato per Marco Mengoni. Questa volta i giochi sembrano essere più aperti. Attenti anche a una possibile sorpresa dell’ultimo minuto. Il motivo? La Giuria delle Radio può effettivamente creare dinamiche differenti rispetto a quelle del passato. Per gli scommettitori sarà Annalisa contro Angelina. Ma attenzione alle sorprese. Giocate (e ascoltate) responsabilmente.