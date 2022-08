Olimpiadi, inizia il regno Scaroni. Novari addio, senza rimpianti di nessuno

Dopo la riunione di oggi, prevedibilmente nei prossimi giorni Paolo Scaroni sarà il nuovo amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina. Vincenzo Novari, come True-News ha scritto ripetutamente (causando non pochi mal di pancia dalle parti della sede, in piazza Tre Torri), è stato giubilato. Un lungo addio, lo chiamerebbero alcuni, originato non tanto dalla matrice della nomina del manager ex Tlc (in quota Spadafora, e dunque Movimento 5 Stelle), quanto dal suo modus operandi che di fatto ha fatto sentire meno partecipi gli enti soci dalla stanza dei bottoni.

Per la serie: se chi ti nomina non è contento, prima o poi salti.

Addio Vincenzo Novari

E dunque, addio Vincenzo Novari, dopo un bel po’ di mesi vissuti all’insegna della costruzione di una struttura a sua immagine e somiglianza, con fedelissimi portati da precedenti esperienze e comunque un’attenzione agli affari della propria società, la NHC, come raccontato qui da True-News.it.

Arriva Paolo Scaroni, nome spinto da Malagò

Arriva Paolo Scaroni, già alla guida del Milan che non vuole lasciare, così come ha chiarito a Mario Draghi. A spingere fortissimamente sul nome di Scaroni è stato Giovanni Malagò. A voler mutuare un detto del 1990 (che ora non sembra neanche più tanto vero) sul calcio (“il calcio è un gioco semplice: 22 uomini rincorrono un pallone e alla fine vince la Germania), si potrebbe dire che per quanto riguarda lo sport in tanti parlano e dicono, e alla fine decide lui, Malagò.

E Novari avrebbe dovuto intuirlo, invece magari di gioire segretamente, quando tre settimane fa proprio Malagò rilasciava alle agenzie di stampa la seguente dichiarazione: “L’avvicendamento di Novari? Non è un tema all’ordine del giorno. Ed è un tema che non ci riguarda”. Poi faceva, sornione: “E’ una cosa che sento ogni tanto non so per quale motivo”. Passato un mese esatto (era il 27 luglio), Malagò ha spinto per Scaroni e ha già vinto.

Certo, c’erano altre candidature, anche ottime, validissime e del territorio. Ma alla fine è un gioco nel quale tutti parlano e poi decide lui. Si sa, è come la Germania degli anni ’90. Le cose poi forse cambieranno, ma non oggi.

Scaroni e l’incognita stadio

E Scaroni? Va a mettersi in un incrocio interessante. Presidente del Milan, è impegnato nella difficile missione del nuovo Stadio, con un piccolo dettaglio: le Olimpiadi si inaugureranno al Meazza, secondo quanto scritto nel dossier di candidatura.

Quindi che si fa? Incognita. Altra incognita riguarda la struttura interna: partiranno le purghe? Ci saranno sicuramente cambi al vertice, e probabilmente anche un inserimento assolutamente “operativo”: un direttore generale che diventerà il gestore del potere ispirato da Scaroni stesso. Chissà, si vedrà. Ma da oggi pomeriggio si chiude una era e se ne apre un’altra.