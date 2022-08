Novari, addio alle vacanze (polemico?) e alla Fondazione: “Avventure in mari più trasparenti”

Forse è un messaggio che riguarda la sua navigazione estiva, forse è un messaggio per i naviganti. Fatto sta che Vincenzo Novari, amministratore delegato (quasi ex) di Fondazione Milano Cortina, pubblica una foto nella quale si ritrae sorridente sulla sua barca. Interessante la descrizione della foto. “Nuove avventure ci aspettano, in mari sicuramente più trasparenti”, dice il manager. Chissà se si riferisce alle sue vacanze oppure alla sua esperienza al termine nel circo delle Olimpiadi.

Poco più in basso una follower commenta “Chi ha orecchie per intendere, intenda. Avanti tutta come sempre!“, e lui mette like.