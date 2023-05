Milano capitale del credito: la CreditWeek dal 22 al 26 maggio

Mancava e ora c’è. Milano ha la sua CreditWeek, una settimana di eventi dedicati al mondo del credito che vedrà protagonisti aziende e professionisti che operano nel settore della gestione, tutela e recupero del credito, ma non solo perché a tematiche strettamente legate al credito, quest’anno si è deciso di dare spazio anche alle tendenze del mercato del lavoro, a norme e regolamenti, alla sicurezza e all’innovazione tecnologica.

CreditWeek 2023 a Milano: Credito e non solo

Si parte il 22 maggio con due digital talk dedicati alle applicazioni in finanza di Blockchain e Intelligenza Artificiale.

Il momento clou della CreditWeek 2023 saranno le giornate con i panel in presenza del 23 e 24 maggio, al Superstudio Maxi, in via Moncucco 35 (zona Famagosta), il primo edificio per eventi totalmente sostenibile e certificato LEED Gold, 100% energia rinnovabile, con 10 mila m² di spazio, di cui 7 mila coperti e 3 mila esterni.

La mattinata inizierà con la Cerimonia di apertura a cui seguirà la tavola “Incontro con la politica, il credito come motore di sviluppo del Nostro paese, possibile spinta alla nascita di nuovi progetti” che vedrà la partecipazione di esponenti politici.

Speech e panel della CreditWeek milanese

In quattro diverse sale si svolgeranno, poi, contemporaneamente speech e panel con speaker che arrivano da ogni parte di Italia per condividere riflessioni, spunti ed esperienze sul palco della CreditWeek in ambito real estate, credit management, NLP, UTP, strumenti di pagamento, factoring, ESG, business intelligence, big data, normative e regolamenti, analisi e reperimento di informazioni commerciali, lending crowdfunding, sistemi di garanzia e risk management, mercati, fintech, open banking, data protection e cyber security.

Nelle giornate del 25 e del 26 maggio a farla da padrone saranno ancora una volta i digital talk. Fra le tematiche proposte: la crisi d’impresa, il forensic accounting e le criptovalute. Proprio nell’incontro dedicato alle criptovalute ci sarà modo di scoprire i dati dell’Osservatorio sul Fintech per la sostenibilità di Global Thinking Foundation. Un programma denso di contenuti che consacrerà Milano capitale del credito.

Le “Sinergie” al centro della CreditWeek di Milano

“Sinergie” è il sottotitolo e il fil rouge di questa edizione. Un termine che fa pensare ad alleanze, nuovi orizzonti e nuovi traguardi. E in effetti l’evento si pone come obiettivo indagare il tema delle relazioni professionali e della cooperazione tra imprese, come modello di business vincente e terreno fertile per lo sviluppo di progetti imprenditoriali competitivi.

Le sfide del mondo del lavoro alla CreditWeek

Le tematiche HR fanno il loro ingresso nella settimana del credito con due panel destinati a fare molto parlare: Donne e finanza: più inclusione, meno gender gap (in cui professioniste che operano in finanza racconteranno la loro esperienza e si parlerà di stereotipi di genere e pregiudizi duri a morire); GenZ e lavoro: cosa chiedono le nuove generazioni? (in cui verranno presentati i sorprendenti risultati dell’Osservatorio di Gility, Pack e Hunters Group, a testimonianza del fatto che le nuove generazioni stanno rivoluzionando il mercato del lavoro rappresentando una vera e propria sfida nella talent attraction delle aziende).

ACMI Day e le associazioni di settore alla CreditWeek

Il 24 maggio, all’interno della CreditWeek si svolgerà anche l’ACMI Day, congresso annuale dell’Associazione Credit Manager Italia, dedicato ai loro associati, quest’anno ha come dall’emblematico titolo: “Credit Manager: i supereroi che possono dare al credito due vite o ridurlo in cenere”.

Oltre ad ACMI, l’evento prevede la partecipazione delle associazioni di settore: AITI (Associazione Italiana Tesorieri d’Impresa), ANDAF (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari), ANC (Associazione Nazionale Commercialisti), Assifact (Associazione Italiana per il Factoring), AnalisiBanka (Associazione dei Professionisti di Banca), ARTE (Associazione di Resellers e Traders di Energia), AssoFintech (Associazione Italiana Fintech e Insurtech), Assilea (Associazione Italiana Leasing), ItaliaFintech, UNI (Ente Italiano di Normazione), UILP (Unione Italiana Libere Professioni) e Unirec (Unione Nazionale Imprese a tutela del Credito).

Cerved Group Spa è il main partner della CreditWeek 2023

Oltre alle associazioni, sono molti gli enti e le istituzioni che credono nel CreditWeek 2023, accordando il proprio patrocinio, come Regione Lombardia, Comune di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, European School of Economics, LIUC Università Cattaneo, Politecnico di Milano, Winning Women Institute. Main partner di questa edizione è Cerved Group, la tech company italiana, leader di mercato nell’ambito Data & Algo, che supporta imprese, banche e istituzioni a proteggersi dal rischio e a crescere in modo sostenibile.

Ed è proprio guardando al futuro, che la CreditWeek 2023 è totalmente gratuita per gli studenti.

Cordaro, Direttore Editoriale di CreditNews: “Uno spazio per indagare le relazioni umane all’interno della sfera del business”

“Sinergie è la nuova tappa di Fiera del Credito, che da quest’anno si trasforma in CreditWeek, uno spazio in continua evoluzione che intende indagare le relazioni umane all’interno della sfera del business, i rapporti tra professionisti e aziende come occasione di confronto, partnership e crescita”, dichiara Cosimo Cordaro, Direttore Editoriale di CreditNews. “Per creare questi presupposti abbiamo deciso di riservarci del tempo per incontrarci, conoscerci, confrontarci, condividere. Quel tempo che troppo spesso ci manca, abbiamo deciso di riportarlo qui, in questa ricca settimana del credito, dal 22 al 26 maggio”, conclude Cordaro.

Biasini, Executive Vice President Corporate Sales di Cerved: “Portiamo valore aggiunto al dibattito che si creerà alla Fiera del Credito”

“Siamo molto felici di essere Main Partner della Fiera del Credito – afferma Fabio Biasini, Executive Vice President Corporate Sales di Cerved – perché durante i giorni dell’iniziativa potremo mostrare le diverse anime di Cerved e portare le nostre competenze nei molti panel in cui saremo presenti. Nei nostri interventi racconteremo di innovazioni tecnologiche e protezione dei dati nella filiera del credito, dell’andamento del settore Real Estate, di riforme e regole nella gestione degli NPE e poi dei rapporti fra Banca, Impresa e sistema finanziario in ottica di Sostenibilità. Attraverso i nostri contenuti desideriamo portare valore aggiunto al dibattito che si creerà alla Fiera del Credito”.

Informazioni e indicazioni per partecipare alla CreditWeek

La CreditWeek 2023 prevede tre giornate di digital talk esclusivamente online (22, 25 e 26 maggio) e due giornate (23 e 24 maggio) con tavole e focus in presenza presso Superstudio Maxi, via Moncucco 35 a Milano.

L’evento è totalmente gratuito per gli studenti.