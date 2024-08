Milan e A2A rinnovano la loro partnership

A2A confermata Official Energy Partner del Milan. “Partnership consolidata basata su valori comuni e un impegno deciso per un futuro sostenibile”

AC Milan e A2A proseguono nella loro collaborazione che vede il Gruppo, tramite la controllata A2A Energia, continuare a far parte della famiglia rossonera come Official Energy Partner. Questo nuovo capitolo rafforza una partnership consolidata nel tempo, basata su valori comuni e un impegno deciso per un futuro sostenibile. I principi di professionalità, eccellenza e attenzione al territorio sono alla base di questa collaborazione, che pone un’enfasi speciale sulla sostenibilità, recita il comunicato di A2A.

L’impegno del Milan verso l’adozione di pratiche e comportamenti consapevoli

A2A, attraverso l’accordo con il Club rossonero, intende promuovere presso i tifosi del Milan l’adozione di pratiche e comportamenti consapevoli per migliorare le performance energetiche delle abitazioni ottenendo un efficientamento dei consumi. In linea con il suo Piano Industriale 2035, il Gruppo è infatti impegnato a dare un contributo alla transizione ecologica e allo sviluppo sostenibile del Paese.

La firma del rinnovo con Scaroni e Mazzoncini

Il rinnovo è stato formalizzato presso la sede centrale di A2A, in Corso Porta Vittoria, dove il Presidente di AC Milan, Paolo Scaroni, ha incontrato l’Amministratore Delegato di A2A, Renato Mazzoncini. Questo appuntamento ha sottolineato l’importanza di un impegno condiviso nella ricerca di soluzioni innovative e sostenibili, utilizzando l’expertise e le risorse complementari delle due società per affrontare le sfide ambientali e sportive insieme.