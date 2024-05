Perchè leggere questo articolo? I numeri della testata online diretta da Luca Sofri: il Post nel 2023 registra un utile di 722.743 euro. Crescono i ricavi, grazie agli abbonamenti, ma anche i costi, con l’aumento di personale e struttura

Cresce il valore di produzione, ma sono cresciuti (un po’ di più) anche i costi di produzione. Il saldo resta ad ogni modo in attivo, con un utile di 722.743 euro. Il Post srl, società editrice dell’omonima testata online, ha già reso pubblico il bilancio 2023. Il progetto editoriale si conferma dunque solido anche se forse con un rallentamento rispetto all’anno precedente. Come confermato anche dalla nota con cui la redazione stessa ha commentato i numeri: “Per il quarto anno consecutivo il Post è un progetto giornalistico che riesce a sostenersi economicamente e a creare ricavi utili a nuovi investimenti, assunzioni e crescite”.

Il Post: gli abbonamenti costituiscono il 75% dei ricavi

Il valore di produzione nel suo complesso è di 7.587.906 euro, in crescita rispetto ai 6.169.082 euro del 2022. Gli abbonamenti incidono per il 75% dei ricavi. I ricavi pubblicitari si attestano invece al 12%, in calo del 6% rispetto all’anno precedente. Ancora relativo il contributo di altre fonti, come la vendita della rivista “Cose spiegate bene” (3%) e le sponsorizzazioni degli eventi (2%). Che pure sono in aumento rispetto all’anno prima.

I costi di produzione sono stati nel 2023 pari a 6.553.250 di euro. Nel 2022 erano stati 4.490.209 di euro. Un aumento dunque del 46%. Spiegato dalla crescita della struttura, con più persone e adeguamenti salariali. Ma anche con un consequenziale ingrandimento della sede che ha fatto crescere i costi d’affitto. Nello specifico, il personale è la prima voce delle uscite, con 2.398.887 euro (erano 1.720.458 nel 2022). Poi ci sono i servizi: 2.837.796 euro ( l’anno prima erano 1.929.650 euro). L?esercizio ha aperto con un patrimonio netto di 3.084.477 euro ed ha chiuso con un patrimonio netto di 2.257.220 euro.

Per quanto riguarda lo stato patrimoniale, Il Post srl vanta crediti per 633.962 euro, quasi raddoppiati rispetto all’anno prima (368.918 euro). Ma sono cresciuti anche i debiti, passati da 960.114 euro del 2022 a 1.881.993 euro. Di questa somma, 512.977 euro sono contabilizzati come debiti verso dipendenti/assimilati.

Come vengono reinvestiti i ricavi del Post

Il Post pare intenzionato a dare continuità a quanto fatto negli scorsi anni, con i margini positivi reinvestiti in nuovi progetti e nel coinvolgimento di nuove persone. Se al 31 dicembre 2023 la struttura comprendeva un dirigente, un quadro, 43 impiegati, i dipendenti della testata sono già oggi “ormai più di cinquanta”.

Chi sono i soci de Il Post srl? View Different, Intek Investment, Luca Sofri, Giorgio Gori, Andrea Guerra, Paolo Ainio.