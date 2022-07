Massimo Michelini nuovo Cfo di Italiaonline

Massimo Michelini nella sua squadra di top management in qualità di Chief Financial Officer (CFO) a partire dall’8 luglio. Italiaonline , la più grande internet company italiana, annuncia l’ingresso dinella sua squadra di top management in qualità dia partire dall’8 luglio.

Chi è Massimi Michelini

Milanese, una laurea in Economia e Commercio all’Università Cattolica di Milano, Massimo Michelini proviene da Amplifon Italia, dove è stato Chief Financial Officer nonché membro del Consiglio d’Amministrazione. In precedenza, è stato CFO nel Gruppo Pellegrini, dopo aver maturato significative esperienze manageriali in ambito amministrativo-finanziario in aziende quali Sanofi e Boeringer Ingelheim.

Roberto Giacchi: “Certo che il suo contributo sarà fondamentale per continuare il nostro percorso di sviluppo”