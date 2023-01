Ita, Lufthansa presenta un’offerta per acquisire quota di minoranza

Se da un lato la compagnia tedesca ha annunciato l’offerta, Air France-Klm ha annunciato che non la presenterà. Il gruppo franco-olandese, infatti, ha fatto definitivamente un passo indietro.“Air France – Klm ha informato il governo italiano che il gruppo non presenterà un’offerta per l’acquisizione di una quota del capitale di Ita Airways”, fa sapere un portavoce del gruppo franco-olandese.“Air France – Klm – ha sottolineato sempre il portavoce – aveva in precedenza preso parte al processo avviato per la privatizzazione di Ita in quanto membro di un consorzio che includeva Delta Air Lines e Certares e intendeva partecipare al processo solo in quanto partner commerciale potenziale”.