L’impero Maneskin: nel 2022 crescono ancora i ricavi ma la macchina costa

Una potenza rock sui palchi, un quotidiano fenomeno social e mediatico ma anche una macchina che fa girare i soldi. Mentre continuano a macinare sold-out in Europa, dopo il tour in America, i Maneskin sono un vero e proprio business: la Maneskin Empire Srl, società di cui sono proprietari, ognuno con una quota del 25%, i quattro membri della band, continua ad aumentare i ricavi, anno dopo anno. Ma, parallelamente, crescono anche i costi di produzione.

Maneskin, utile in calo nel 2022 rispetto al 2021

Guardando il bilancio chiuso il 31/12/2022, l’utile è sceso a 111.178 euro rispetto ai 210 mila dell’esercizio precedente. Questo perchè, a fronte di un boom di fatturato, sono aumentati i costi di produzione.

Maneskin, boom di fatturato: nel 2022 supera i 5 milioni

I ricavi sono balzati a 5.875.892 euro rispetto agli oltre due milioni del 2021 e ai soli 20mila euro del 2020. Una crescita del fatturato che comprende le entrate derivanti dai diritti musicali e dallo streaming dopo la vittoria di Sanremo e la partecipazione all’Eurovision. Eventi che hanno fatto fare alla band il definitivo salto di notorietà pubblica e mediatica. E anche economica. La band conta ad oggi 20 milioni di ascolti mensili su Spotify, quota che ha toccato i 50 quando sono stati nella top 15 della piattaforma. Gli ascolti in streaming non hanno un peso così rilevante nelle entrate di un progetto musicale ma i numeri confezionati di Damiano, Victoria, Thomas e Ethan danno certo una buona spinta al fatturato.

Aumentato, e non di poco, le spese per management e merchandising

Nel 2022, anno della ripresa totale dei concerti dopo lo stop della pandemia, sono anche aumentati i costi di produzione: da 1 milione e 800 euro del 2021 ai 5.672.329 dovuti – si legge nelle note integrative – “alle spese per management e merchandising”. Da qui il risultato in calo dell’utile che, come per l’anno precedente, è stato totalmente versato in riserva straordinaria. E non è andato nelle tasche dei singoli musicisti. Scendono anche le disponibilità liquide sul totale dell’attivo: da 3,8 milioni del 2021 a 1.324 del 2022.

La Maneskin Empire Srl non ha costi di personale perché nessuno vi lavora tranne Alessandro De Angelis, padre della bassista Victoria, che ha pieni poteri nella società.