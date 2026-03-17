Giornata Mondiale dell’Acqua, le iniziative di MM tra installazioni, visite e una nuova casetta a Milano

Milano si prepara a celebrare la Giornata Mondiale dell’Acqua, istituita dall’Onu e in programma domenica 22 marzo, con un ricco calendario di iniziative promosse da MM Spa, gestore del servizio idrico cittadino. L’azienda, partecipata al 100% dal Comune di Milano, invita cittadini e appassionati a un percorso tra educazione, cultura e tecnologia per riscoprire il valore di una risorsa fondamentale. Al centro i temi della gestione sostenibile, del riuso delle acque e dell’economia circolare.

“Acqua Inaudita”, esperienza immersiva alla Centrale dell’Acqua

La principale novità è “Acqua Inaudita”, installazione ospitata alla Centrale dell’Acqua di piazza Diocleziano 5. Si tratta di un’esperienza immersiva che accompagna il visitatore lungo l’intero ciclo idrico, dalla captazione alla restituzione in ambiente, seguendo il punto di vista di una goccia d’acqua. Attraverso cuffie dedicate sarà possibile ascoltare i suoni del ciclo, ricreati non con registrazioni ma tramite software di ingegneria acustica sviluppati appositamente per il progetto. L’esperienza sarà disponibile anche online sul sito di MM Spa, permettendo la fruizione anche da remoto.

Nuova casetta dell’acqua in via Ripamonti

Tra le iniziative sul territorio, giovedì 19 marzo sarà attivata una nuova casetta dell’acqua presso l’ex Villaggio Olimpico, all’angolo tra via Ripamonti e via Lorenzini. Si tratta della 54esima installazione in città: erogherà gratuitamente acqua fresca, naturale e frizzante, contribuendo alla riduzione delle bottiglie di plastica e delle emissioni climalteranti. Un modello sempre più diffuso che rafforza il legame tra servizio pubblico e sostenibilità ambientale.

Vodcast e contenuti digitali fino alla Giornata dell’Ambiente

Dal 22 marzo partirà anche una nuova iniziativa digitale: un vodcast realizzato dal presidente Elio Franzini e dall’amministratore delegato Francesco Mascolo. Il progetto prevede due puntate da 15 minuti e dieci pillole tematiche, che saranno diffuse sui canali social di MM (LinkedIn e Instagram) e sulle principali piattaforme podcast fino al 5 giugno, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente.

Visite agli impianti tra storia e tecnologia

Tornano inoltre le visite guidate agli impianti gestiti da MM, con un’offerta ampliata. Tra le novità, l’apertura del manufatto fognario Bonomelli, realizzato tra i primi del Novecento e il 1927 a circa nove metri di profondità. Saranno visitabili anche la Centrale dell’Acqua di via Anfossi, attiva dal 1915, e i depuratori di Nosedo e San Rocco, che ogni giorno trattano le acque reflue di oltre due milioni di abitanti equivalenti. Un programma che unisce memoria storica, innovazione tecnologica e sensibilizzazione ambientale, trasformando la Giornata Mondiale dell’Acqua in un’occasione concreta di partecipazione per la città.