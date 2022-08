Fusione Tiscali-Linkem, nasce la nuova compagnia telefonica Opnet

A partire da oggi, 1 agosto, è nata Opnet, nuova compagnia telefonica nata dalla fusione di Tiscali e Linkem.

Fusione Tiscali-Linkem, nasce Opnet

Ma come è nata questa nuova compagnia telefonica? In poche parole, è Tiscali ad aver incorporato Linkem e la fusione deriva dall’unione di tre società: Tiscali S.p.a., Linkem S.p.a. e Linkem Retail s.r.l. Nasce quindi, con questa operazione, il quinto operatore nazionale italiano. Questa operazione, inoltre, punta a far nascere il 1° operatore nel segmento degli accessi ultrabroadband nelle tecnologie FWA (Fixed Wireless Access) e FTTH (Fiber To The Home) – le più innovative e promettenti

L’amministratore delegato di Tiscali, a tal riguardo, ha affermato che, oltre a fornire un servizio che comprende un’offerta integrata di servizi sia fissi che mobili per tutte le famiglie, la nuova società punta a sviluppare servizi evolutivi anche per le pubbliche amministrazioni e per i cittadini delle Smart City anche sulla scia del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Cosa cambia per i clienti?