Fondazione Fiera Milano, nasce un modello di integrazione con il sistema culturale

È stato firmato oggi il Protocollo per la Promozione e la Valorizzazione artistica e culturale tra Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano S.p.A. e i principali enti culturali e istituzionali del territorio. L’iniziativa rappresenta l’evoluzione del Tavolo della Cultura avviato lo scorso ottobre e si inserisce nel percorso dell’“Alleanza per il Made in Italy”, promosso da Fondazione Fiera Milano per rafforzare il ruolo del sistema fieristico quale infrastruttura strategica di sviluppo economico, sociale e culturale del Paese. Fondazione Fiera Milano promuove un modello di integrazione tra sistema fieristico e asset strategici del territorio, con l’obiettivo di rafforzarne la competitività internazionale e generare valore condiviso.

Elemento operativo del Protocollo sarà la realizzazione di una piattaforma online dedicata alla promozione integrata dell’offerta culturale, che raccoglierà festival, mostre, rassegne, conferenze, iniziative formative e programmi tematici, favorendo la creazione di reti territoriali tra istituzioni, enti culturali, università e associazioni. È inoltre prevista l’attivazione di un infopoint culturale presso il Centro Servizi del polo fieristico di Rho, con l’obiettivo di facilitare l’accesso del pubblico alle informazioni culturali e rafforzare il legame tra fiere e territorio.

Il Protocollo punta a integrare in modo strutturato la dimensione fieristica con il sistema culturale della città di Milano, della Lombardia e del Paese creando un’integrazione capace di generare valore sia per il sistema delle fiere sia per il territorio, rafforzandone l’attrattività complessiva a livello nazionale e internazionale. Le attività saranno oggetto di monitoraggio condiviso, con la definizione di indicatori quantitativi e qualitativi e la predisposizione di report periodici, anche attraverso il contributo del Centro Studi di Fondazione Fiera Milano.

Bozzetti: “Mettiamo a sistema due eccellenze milanesi: il motore fieristico ed il patrimonio culturale”

«Con l’accordo che firmiamo oggi in Fondazione Fiera Milano mettiamo a sistema due eccellenze straordinarie della nostra città: il motore fieristico e il patrimonio culturale. Ogni anno oltre 4,5 milioni di operatori economici arrivano a Milano per le nostre manifestazioni. Vogliamo che la loro esperienza non si esaurisca negli spazi espositivi, ma continui nei teatri, nei musei, nelle fondazioni culturali. Questo progetto nasce da una visione chiara: trasformare ogni fiera in un’opportunità di scoperta della città, rafforzando l’attrattività internazionale di Milano e generando valore economico diffuso per il territorio. Integrare business e cultura significa aumentare la permanenza, ampliare l’indotto e consolidare Milano come modello europeo di città capace di unire innovazione, creatività e bellezza. Dalla fiera al palcoscenico, dallo stand al museo: oggi Milano compie un passo concreto verso un sistema più forte, coeso e competitivo», afferma Giovanni Bozzetti, Presidente di Fondazione Fiera Milano.



L’accordo e tutti gli enti firmatari

L’accordo – di durata biennale – istituisce una cabina di regia composta dai rappresentanti dei soggetti firmatari, con funzioni di indirizzo strategico, coordinamento e monitoraggio delle attività. Tra gli obiettivi: promuovere la cultura come leva di marketing territoriale, favorire l’accessibilità e l’internazionalizzazione dell’offerta culturale, intercettare nuovi flussi di pubblico e rafforzare la competitività del territorio nel mercato globale dei grandi eventi.

Tra i firmatari: Fondazione E. A. Fiera Internazionale di Milano, Fiera Milano S.p.A., Regione Lombardia, ADI Design Museum, Fondazione Luigi Rovati, Fondazione Pirelli, Fondazione Stelline, Museo Bagatti Valsecchi, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci, Museo Diocesano Carlo Maria Martini, Museo Poldi Pezzoli, Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, Piccolo Teatro di Milano Teatro d’Europa, Pinacoteca di Brera, Teatro alla Scala, TAM Teatro degli Arcimboldi, Teatro Elfo Puccini, Teatro Franco Parenti, Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, Teatro Manzoni SPA, Teatro Lirico G. Gaber, Teatro Nazionale. L’accordo verrà esteso ad altri enti locali e regionali completando l’offerta culturale.

Massa (Fondazione Stelline): “Finalmente a Milano un sistema per le iniziative culturali cittadine”

“Dopo anni e anni finalmente Fondazione Fiera supplisce a una mancanza gravissima per una città all’avanguardia come Milano: un sistema non solo di armonizzazione ma anche di pubblicizzazione unitaria delle iniziative culturali in città. La Fondazione Stelline ha aderito con entusiasmo, firmando il protocollo. Quando avremo riaperto, dopo i lavori di ristrutturazione che ci vedranno impegnati fino a fine 2026, faremo sicuramente parte dell’ottima iniziativa lanciata dal presidente Giovanni Bozzetti”, dichiara Fabio Massa, presidente della Fondazione Stelline.