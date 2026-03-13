“Quando parliamo di smart city pensiamo spesso solo a tecnologia e sostenibilità. In realtà le città davvero intelligenti sono quelle capaci di trasformare gli spazi urbani in opportunità per persone e imprese, attrarre talenti, investimenti e idee. Sono queste le vere infrastrutture delle città del futuro» ha dichiarato Giovanni Bozzetti, Presidente di Fondazione Fiera Milano, intervenendo questa mattina a Milano al convegno “Milano Smart”, tenutosi alla Sala delle Colonne di Banco BPM.

“Le città oggi non crescono semplicemente espandendosi: si rigenerano. E i sistemi fieristici, proprio per la loro capacità di generare opportunità e attrarre persone, idee e investimenti, sono spesso acceleratori di questo processo di rigenerazione urbana. Il sistema fieristico milanese è un esempio concreto di questa trasformazione. Lo è stato con il trasferimento del quartiere fieristico a Rho, che ha reso possibile la trasformazione dell’area storica della Fiera, oggi diventata CityLife, uno dei principali progetti di rigenerazione urbana in Europa. Ma lo è anche oggi: lo sviluppo del sistema fieristico continua infatti a contribuire alla trasformazione della città e del territorio, dal nuovo centro di produzione Rai e l’hotel nell’area dell’ex Fiera fino ai progetti che riguardano Rho Fiera, tra cui il nuovo impianto del ghiaccio che rappresenterà una delle eredità delle Olimpiadi Milano-Cortina, frutto della collaborazione tra istituzioni, territorio e mondo sportivo”.

“Se vogliamo davvero accelerare lo sviluppo del Paese dobbiamo anche imparare a dire più spesso sì ai progetti che generano valore, naturalmente nel rispetto delle regole e della sostenibilità, evitando però che ogni iniziativa si trasformi in un percorso a ostacoli. Fondazione Fiera Milano, in questo senso, non è solo il luogo dove si svolgono fiere ed eventi, ma uno dei protagonisti della trasformazione urbana della città”, ha concluso Bozzetti.