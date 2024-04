Fed, quando i primi tagli ai tassi? Le aspettative si allungano sempre più…

La Federal Reserve inizierà i tagli dei tassi entro la fine della prima metà del 2024? La prospettiva che la banca centrale Usa rimandi alla seconda metà dell’anno, se non addirittura al quarto trimestre, la decisione di ridimensionare il costo del denaro negli States, avviando l’effetto-domino che può condizionare il resto del mondo a fare lo stesso, è sempre meno remota.

Verso tagli contingentati

Nelle prime riunioni di primavera sia la Fed che la Banca centrale europea hanno mandato segnali chiari in tal senso. Vista un’inflazione che resta su alcuni fronti vischiosa, i problemi di gestione della domanda per le crisi energetiche e commerciali dell’ultimo biennio e le tensioni geopolitiche, la prudenza è ritenuta d’obbligo.

D’altronde, non sembrano emergere segnali particolarmente preoccupanti dall’economia statunitense, che appare mantenersi solida, con l’aumento delle assunzioni e il graduale calo delle pressioni inflazionistiche che hanno stimolato la spesa dei consumatori, senza sollevare timori su eventuali ripercussioni negative.

Cosa succede alla Fed

“Da un lato, è vero che si sta osservando un effettivo rallentamento del declino dell’inflazione che, unito a letture significativamente resilienti sul fronte del mercato del lavoro e della crescita, potrebbe dare adito alle inquietudini”, commenta Eric Winograd, US Economist di AllianceBernstein. “Dall’altro”, aggiunge l’economista, “però, riteniamo che l’effetto di cambiamenti demografici in atto andrà a favore dell’economia Usa, servendo da stimolo al Pil, ma non da carburante all’inflazione”.

Per Winograd il tema è di quando e di come la Fed deciderà di tagliare: “La parola d’ordine”, osserva, “appare cautela. Dai quattro tagli previsti inizialmente a partire dal secondo trimestre, ora ce ne aspettiamo solo uno, di 25 punti base e nel quarto trimestre”. Questo, sul breve periodo, “potrebbe deludere i mercati, che si aspettavano un allentamento più aggressivo, ma non dovrebbe fare una grande differenza per la maggior parte degli investitori. A nostro avviso, piuttosto che avere la certezza su quando avverrà il primo taglio, sarebbe più importante accertarsi che la Fed sia pronta a tagliare i tassi nel caso in cui l’inflazione scenda o la crescita vacilli”. Un monito anche per l’Europa: la Bce potrebbe non potersi trovare ad aspettare la Fed. Pena il rischio di esser sorpassata dagli eventi.