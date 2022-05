Chiusure, ritardi e interruzioni: il Covid travolge le imprese italiane in Cina

L’ultimo report realizzato dall’organizzazione in merito all’impatto del Covid-19 sulle imprese italiane in Cina fotografa la delicata situazione in corso. Se la politica zero Covid adottata dalle autorità cinesi dovesse continuare, il 75% delle aziende italiane operanti oltre la Muraglia prevede un impatto “molto negativo” sul proprio business. Questo è soltanto un piccolo spaccato di ciò che emerge dall’ultima analisi realizzata proprio dalla CCIC.

Il report della CCIC

Piccola premessa. Il report si intitola “Impact of Covid-19 on Italian Companies in China” e prende in carico due rilevazioni effettuate dalla CCIC tra i suoi membri. La prima è stata effettuata dal 16 al 22 marzo, mentre la seconda nel periodo compreso tra il 15 e il 21 aprile. Entrambi i sondaggi sono stati condotti a livello nazionale – con particolare attenzione alla Delta del fiume Yangtze – e hanno visto rispondere quasi la metà delle 580 aziende italiane associate alla CCIC.

Per inciso, stiamo parlando dell’unica associazione di imprenditori e professionisti italiani ufficialmente riconosciuta dallo Stato italiano e dalla Repubblica Popolare Cinese operante in Cina.

Per capire meglio lo scenario, è importante sapere che oltre il 50% delle aziende coinvolte nell’indagine appartiene al settore manifatturiero (il 18,46% macchinari, l’8,85% automotive) quasi il 20% è coinvolta nei servizi e affari, l’8% nel Food and Beverage e il 7% nei beni di consumo, per lo più nell’industria della moda.

Altra annotazione preliminare: le micro, piccole e medie imprese rappresentano il 78% del totale degli intervistati totali. Il 22% comprende invece grandi aziende. Il quadro offerto dall’analisi offre un interessante quadro della realtà che sono costrette ad affrontare le aziende italiane in Cina al tempo del Covid.

Il Covid e le aziende italiane in Cina

In altre parole, le società italiane operative oltre la Muraglia sono di fronte ad una situazione complicata, che sta avendo un notevole impatto sul loro quadro industriale e produttivo.

A differenza del 2020, quando questo impatto è stato tutto sommato marginale, la nuova crisi del 2022 ha avuto effetti indesiderati.

Tra questi segnaliamo la perdita di fatturato e gli elevati rischi associati alla logistica e alla filiera. Ultimo ma non per importanza, evidenziamo infine una conseguente riduzione della penetrazione industriale nel mercato interno della Cina. “Una parte importante delle nostre aziende stanno anche rivalutando il loro posizionamento strategico e i loro investimenti nel mercato interno a seguito dell’incertezza generato dalla crisi”, si legge nel report.

Effetti indesiderati

Entrando nei dettagli, le recenti restrizioni anti Covid portate avanti dalla Cina hanno gravemente interrotto la filiera commerciale di molte aziende. In ogni caso, oltre alle difficoltà effettive che sussistono per entrare nel Paese, troviamo enormi difficoltà nel trasporto dei materiali, con conseguenti ritardi e interruzioni nella catena di approvvigionamento, tanto nazionale quanto globale. Il report CCIC evidenzia, poi, come l’86% delle filiere delle aziende italiane abbia completamente interrotto o sia stato gravemente colpito dalla situazione Covid in Cina.

Le società di servizi hanno segnalato tempi di consegna più lunghi nonché l’aumento dei costi.

In generale, i tre principali effetti negativi delle politiche di contenimento cinesi sulle aziende italiane oltre la Muraglia possono essere così riassunti. Primo: interruzione della catena di approvvigionamento; secondo: interruzione e riduzione di produzione con difficoltà di pianificazione; terzo: ritardi nella produzione e fatturato in calo. Il problema più grande è che nessuno sa dire quando tutto potrà tornare come prima.

L’incertezza regna sovrana.

IL REPORT CCIC SULL’IMPATTO DEL COVID SULLE AZIENDE ITALIANE IN CINA