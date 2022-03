Cdp ecco le liste: De Virgiliis e Venier a Snam, Navarra e Gallo a Italgas

In data odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), che in vista del rinnovo dei CdA e dei Collegi Sindacali di Snam e Italgas ha approvato le liste di candidati. E’ ufficialmente iniziato il secondo round per il governo Draghi in materia di partecipate. La stagione delle nomine, dopo le sostituzioni dello scorso anno dei vertici di Rai, Ferrovie e Cdp, in questi giorni torna nel vivo, coi rinnovi di due importanti società controllate da Cassa Deposito e Prestiti, a sua volta monitorate dal ministero del Tesoro per conto del Governo supervisione le società di cui è azionista.

Snam: De Virgiliis alla presidenza, Venier ad dopo Alverà

Per Snam, che il governo controlla attraverso Cdp Reti con una quota del 31,35%, è stata presentato la lista dei candidati per il rinnovo del vertice: per il ruolo di presidente è stata scelta Monica De Virgiliis, mentre Stefano Venier è stato nominato amministratore delegato.

L’ex ad del gruppo Hera raccoglierà il testimone di Marco Alverà, che esce di scena dopo due mandati in cui il gruppo leader di stoccaggio, trasporto e infrastrutture del gas naturale ha conosciuto una crescita multidimensionale.

La Snam targata Alverà ha investito nel mantenere la posizione di leadership nell’attuale core business, partecipare alle gare strategiche e transizione energetica.

Nel novembre 2021, infine, Alverà ha annunciato l’avvio di un piano di investimenti al 2025 volto a consolidare la presenza del gruppo del business dell’energia rinnovabile e nel campo della transizione energetica. Nella visione di Snam, il gas naturale sarà la risorsa ponte verso il futuro.

L’istituto finanziario candida inoltre al board Qinjing Shen, Massimo Bergami, Augusta Iannini, Alessandro Tonetti, Francesca Fonzi.

La lista di candidati alla carica di sindaco indica come sindaci effettivi Gianfranco Chinellato, Ines Gandini; sindaci supplenti Maria Gimigliano, Federico Sambolino .

Italgas: Navarra presidente, Gallo confermato ad

L’altra grande tornata di nomine riguarda Italgas, di cui il governo detiene una partecipazione tramite Cdp Reti pari al 26,01%. Cassa Depositi e prestiti indica Benedetta Navarra al ruolo di presidente, mentre Paolo Gallo viene confermato ad in quanto “candidato in possesso delle competenze professionali specifiche per la carica di amministratore delegato”.

Gli altri componenti del consiglio di amministrazione saranno Qinjing Shen, Maria Sferruzza, Manuela Sabbatini, Claudio De Marco, Lorenzo Parola, Antonella Guglielmetti e Maurizio Santacroce. La lista di candidati alla carica di sindaco vede come sindaci effettivi Paola Maria Maiorana e Maurizio Di Marcotullio, e supplenti Stefano Fiorini.