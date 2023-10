Bristol Myers acquisisce Mirati. Accordo da oltre 4,8 miliardi di dollari

Bristol Myers Squibb pagherà 58 dollari per azione in contanti "per un valore patrimoniale totale di 4,8 miliardi di dollari"

La società farmaceutica statunitense Bristol Myers Squibb ha annunciato un accordo da 4,8 miliardi di dollari per l’acquisizione del produttore di farmaci antitumorali Mirati Therapeutics.

Bristol Myers Squibb pagherà 58 dollari per azione in contanti “per un valore patrimoniale totale di 4,8 miliardi di dollari“, hanno dichiarato le societa’ in un comunicato congiunto. Inoltre, un certificato di valore garantito (GVC) potrebbe fornire agli azionisti di Mirati ulteriori 12 dollari per azione, o fino a un ulteriore miliardo di dollari in totale. Il comunicato afferma che i consigli di amministrazione di entrambe le società hanno approvato l’accordo.

Grazie a questa acquisizione, Bristol Myers Squibb aggiungerà KRAZATI, un importante farmaco contro il cancro del polmone, al suo portafoglio commerciale”, si legge nel comunicato. KRAZATI ha come obiettivo un tipo specifico di mutazione che costituisce il 14% delle diagnosi di tumore al polmone non a piccole cellule. “Con diverse attività oncologiche mirate, tra cui KRAZATI, Mirati rappresenta un altro importante passo avanti nel nostro impegno a far crescere il nostro portafoglio oncologico diversificato e a rafforzare ulteriormente la pipeline di Bristol Myers Squibb per la seconda meta’ del decennio e oltre”, ha dichiarato Chris Boerner, vicepresidente esecutivo e prossimo amministratore delegato dell’azienda.(