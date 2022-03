Benzina prezzo oggi: ecco le riduzioni con il Decreto in Gazzetta Ufficiale

Benzina prezzo oggi: con la pubblicazione del Decreto dovrebbero arrivare le riduzioni del carburante almeno per un mese.

Con la pubblicazione del Decreto in Gazzetta ufficiale nella notte tra il 21 e 22 marzo, dovrebbero già partire le riduzione del carburante. L’effetto delle misure porteranno la riduzione del prezzo di benzina e gasolio di 30 centesimi di euro al litro per un periodo di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

Lo sconto dovrebbe essere in vigore fino al 20 aprile con la possibilità di poter prorogare le misure fino a maggio. Molto dipenderà dalle risorse che si vorranno ancora investire.

Ecco le riduzioni con il Decreto in Gazzetta Ufficiale

Sono infatti stati pubblicati nella notte in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale e il decreto legge “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”.

Dunque, con la pubblicazione del Decreto possono scattare le riduzioni: “In considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all’Allegato I al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.

504, sono rideterminate, relativamente al periodo di cui al comma 2, nelle seguenti misure:

a) benzina: 478,40 euro per 1000 litri;

b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri”.

