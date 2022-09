Walter Ricciardi confermato presidente della Mission Board for Cancer

Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene all’Universita’ Cattolica del Sacro Cuore di Roma e consigliere scientifico del Ministro della Salute, è stato confermato presidente della Mission Board for Cancer, l’organismo dell’Unione Europea chiamato a decidere le strategie comunitarie contro i tumori. Lo ha annunciato – come riportato dall’ANSA – la Commissione Europea, comunicando la composizione dei cinque Board che la supporteranno nella realizzazione delle rispettive ‘Missioni’, o attivita’ strategiche in settori cruciali per il futuro: cibo e alimentazione, acqua, citta’ e connessione digitale, lotta al cancro.

L’Europa ha il 25% del carico di malattie oncologiche

Con il 10% della popolazione mondiale, l’Europa ha il 25% del carico di malattie oncologiche. Per questo necessario un enorme sforzo per migliorare gli interventi di prevenzione, diagnosi e cura e la qualita’ della vita, anche tramite importanti attivita’ di ricerca e di riduzione delle disuguaglianze che la Commissione UE si e’ impegnata a garantire. “La nomina di uno scienziato italiano alla guida di questa cruciale attivita’ – commenta il ministro della Salute Roberto Speranza – è un riconoscimento anche alla ricerca italiana, tra le prime nel mondo, e al nostro Servizio Sanitario Nazionale, garanzia di qualita’ ed equita’ per tutti”.