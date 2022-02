Malpensa Express: nel 2021 1,5 milioni di passeggeri in aeroporto in treno

In crescita il numero di passeggeri del trasporto aereo che hanno scelto Malpensa Express. Presto biglietti in vendita anche sul portale Sea

Nel 2021 1,5 milioni di passeggeri hanno scelto Malpensa Express per raggiungere lo scalo internazionale di Malpensa. E in un anno in cui il traffico passeggeri del trasporto aereo è stato ancora fortemente segnato dalla pandemia, sono aumentati dal 13,4% nel 2019 a una media del 15,2% nel 2021 coloro che hanno frequentato l’aeroporto scegliendo il collegamento ferroviario di Trenord. Il picco a novembre, quando un passeggero su cinque da e per l’aeroporto ha scelto Malpensa Express.

Sono dati riportati da una nota di Trenord.

Malpensa Express, numeri in crescita nel secondo semestre del 2021

Il trend di crescita ha interessato in particolare il secondo semestre dell’anno: con il venir meno delle limitazioni agli spostamenti legate alla pandemia, i viaggiatori leisure e business sono tornati a crescere a ritmo costante. A novembre 2021 i passeggeri Malpensa Express hanno superato del 7% i livelli del 2017 e nel mese di dicembre, prima del nuovo calo dovuto alla diffusione della variante Omicron, in alcune giornate le frequentazioni sono state maggiori a quelle registrate nello stesso periodo del 2019.

Nel 2021 le 145 corse giornaliere fra Malpensa Aeroporto e la città di Milano – da oggi completamente ripristinate dopo la parziale rimodulazione del servizio su Milano Cadorna per l’alto numero di assenze di macchinisti e capitreno dovute alla pandemia – hanno registrato una puntualità del 92%, confermando le performance positive del collegamento.

Malpensa Express, biglietti in vendita anche sul sito di Sea

I canali più utilizzati per l’acquisto di titoli di viaggio Malpensa Express sono stati le biglietterie e i punti vendita autorizzati, in particolare quelli allestiti nello scalo aeroportuale.

A seguire, le vendite on line. Un dato destinato a crescere: nei prossimi giorni sul portale di SEA sarà implementata una funzione che consentirà di acquistare i biglietti Malpensa Express. In questo modo, i passeggeri in arrivo o in partenza da Malpensa scopriranno anche dal sito della società di gestione aeroportuale le soluzioni per il viaggio in treno verso lo scalo.

Ticket sul sito Sea, “esperienza di mobilità sempre più completa”

Spiega Trenord: “La nuova opzione di vendita sul sito di SEA è un ulteriore passo nella collaborazione avviata da tempo fra la società e Trenord per offrire ai passeggeri aeroportuali un’esperienza di mobilità sempre più completa, integrata, smart e senza intoppi. Un percorso che le due società sono al lavoro per implementare anche nel corso del 2022. Nell’ambito di questa collaborazione, nel 2021 sul sito malpensaexpress.it, dedicato al collegamento ferroviario aeroportuale, è stata implementata la funzione di acquisto del servizio di SEA “ViaMilano FastTrack”, percorso per l’accesso prioritario ai controlli di sicurezza in aeroporto”.