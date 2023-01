La politica senza dignità

Io davvero non capisco come la politica possa sopportare di tutto. La dignità e un minimo di amor proprio, in politica

Io davvero non capisco come la politica possa sopportare di tutto. La dignità e un minimo di amor proprio, in politica, sono merce talmente rara da risultare quasi introvabile. Vale per tutti i partiti politici. Ma l’ultimo caso, che riguarda Dino Giarrusso, è davvero paradossale. Lui è stato parlamentare del Movimento 5 Stelle. Ne ha dette di tutti i colori sui Democratici. Adesso decide di entrare nel Pd e di sostenere Stefano Bonaccini. Tutto legittimo, per carità.