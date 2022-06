Italia: 19 milioni di maramaldi

Colpevole, vostro onore. Anzi, colpevoli. Io, e pure mia moglie. Abbiamo due cartelle esattoriali del valore di 49 euro l’una. Siamo pericolosissimi evasori, secondo, direttore dell’Agenzia delle Entrate, che per presentare il suo libro al Festival dell’Economia ha scelto di spararla grossa: ““. Poi, con la faccia truce, ha aggiunto: “Hanno fatto iper tanti anni, usiamo strumenti che li facciano rientrare in carreggiata.

Ecco, io e mia moglie, a questo punto, ci incazziamo un pochetto. Perché va bene che ci è arrivata una cartella esattoriale malgrado mandiamo (e paghiamo) tutte i documenti al commercialista,. Basta telefonare a un qualunque studio di commercialisti e anche l’ultimo praticante risponderebbe che un: basta aver messo detraibile qualcosa che non lo era, anche di basso importo, oppure aver sbagliato qualche cosa (su dichiarazioni complesse, non da dipendenti, è normale) e arriva la

Si apre la busta, si guarda l’F24, si smoccola un po’, lo si paga, e la vita va avanti.Un po’ come se dicessimo che in Italia ci sono 50 milioni di pirati della strada perché almeno in 50 milioni hanno ricevuto una multa per divieto di sosta.

Sapete chi non prende una cartella esattoriale? Solo i dipendenti pubblici o privati, e i pensionati.