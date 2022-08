Partiti poco trasparenti sui finanziamenti, la Ue striglia la politica italiana. Scarica la relazione

“Sussistono”, si legge nella Relazione, “preoccupazioni in merito alla proposta legislativa sui conflitti di interesse per i titolari di cariche politiche, compresi i parlamentari, pendente in Parlamento ormai da anni. Il disegno di legge comprende una definizione di conflitto di interessi e introduce misure di integrità più rigorose per i titolari di cariche di governo nazionali, regionali e locali. Finché la nuova legge non sarà adottata ed entrerà in vigore, la legislazione sui conflitti di interesse rimarrà frammentaria.

Non è stato adottato un codice di condotta deontologico. Analogamente, non si sono registrati ulteriori sviluppi per quanto riguarda la pubblicazione obbligatoria delle dichiarazioni patrimoniali dei membri della Camera dei deputati e del Senato, che rimane soggetta a un regime frammentario e non trasparente”.

Nessun progresso è stato fatto per ottemperare alla richiesta dell’Europa, (contenuta nelle due precedenti relazioni sullo stato di diritto (2020 e 2021) ), di pubblicare obbligatoriamente le dichiarazioni patrimoniali dei deputati e dei senatori.

Legge sull’attività di lobbying, ambito troppo ridotto di applicazione