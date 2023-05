Il pieno diritto dei napoletani ad essere felici

L’Italia nel 2006 ha vinto il Campionato del mondo. Gli italiani a tutte le latitudini, ovunque nel mondo, anche in Francia, hanno urlato di gioia e fatto gioiose pazzie. Nessuno si è sognato di dire agli azzurri che non avrebbero dovuto festeggiare, o che i festeggiamenti sarebbero stati vietati, o che peggio ancora gli italiani sarebbero stati picchiati se avessero festeggiato.

Non si capisce per quale motivo i napoletani non dovrebbero festeggiare il loro scudetto

L’Italia ha vinto gli Europei contro l’Inghilterra. Gli italiani hanno festeggiato ovunque. Quando il Milan ha vinto le sue Champions League, e la Juventus i suoi scudetti, e l’Inter il suo triplete, i tifosi hanno festeggiato ovunque. Non si capisce per quale motivo i napoletani non dovrebbero festeggiare il loro scudetto, che hanno conquistato sul campo e con pieno merito. Avremo bandiere, botti, gente che urla per strada in tutta Italia, perché i napoletani sono popolo di emigranti. E avremo eccessi, in tutta Italia, perché i napoletani sono più italiani degli italiani stessi, e sicuramente meno compassati dei milanesi.

Quindi per quale ragione dovrei impedire i festeggiamenti? Ognuno faccia quel che vuole dove vuole

E quindi? Tra le tante manifestazioni di razzismo, quella che vorrebbe che i napoletani non festeggiassero lo scudetto, è tra le più crassamente stupide di tutte. Detto questo, trovo insopportabili certi tipi di festeggiamenti (tipo in tre in moto e tutti senza casco), ma in effetti trovo insopportabili quegli atteggiamenti ancor di più nella normalità che sotto festa scudetto. Quindi per quale ragione dovrei impedire i festeggiamenti? Ognuno faccia quel che vuole dove vuole, e provi a rispettare le leggi. Ecco, i napoletani provino a rispettare le leggi. Per quanto riguarda noi, dopo aver visto lanciare un motorino giù dalla curva, credo che di lezioni ne possiamo dare ben poche.