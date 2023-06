Fare i partigiani per Damilano? Anche no

Avevano detto che sarebbe stata TeleMeloni e invece per adesso, boh... Aspettiamo. Tanto per andare in montagna c'è sempre tempo.

Speriamo che sia presto finita questa stucchevole polemica sulla “fascistizzazione” della Rai. Che tra l’altro si ridurrebbe all’addio di Fabio Fazio, che non ha rinnovato il contratto, a quello di Luciana Littizzetto, e a quello di Lucia Annunziata (che se ne è andata da sola).

Ecco, anche Marco Damilano rimane al suo posto: confermato

Ecco, anche Marco Damilano rimane al suo posto: confermato. A me pare che in Rai si stia compiendo il solito, tranquillo inserimento dei propri, stavolta senza neppure scomodare troppo gli altri. Avevano detto che sarebbe arrivato Nicola Porro e invece nisba. Avevano detto che sarebbe stata TeleMeloni e invece per adesso, boh… Aspettiamo. Tanto per andare in montagna c’è sempre tempo. Per adesso pare proprio che non ce ne sia bisogno… Anche Damilano è salvo… e allora siamo tutti tranquilli, no?