Elly, dicci qualcosa di sinistra

Dimmi qualcosa di sinistra, Elly. Dimmi una volta per tutte se sei per il fine vita, e che cosa pensi di fare in tutte le amministrazioni dove sei maggioranza (Regioni, Comuni eccetera) per provare a portare a casa questa battaglia. Perdi i voti cattolici? Quelli riformisti?

Dimmi una volta per tutte se sei filopalestinese, smettendola magari di dare un colpo al cerchio e uno alla botte. Perdi i voti dei filoisraeliani? Dimmi una volta per tutte che sei contro la lottizzazione della Rai, e dunque per la privatizzazione, visto che non c’è altro modo per levare i partiti dall’azienda. Perdi l’appoggio dei giornalisti radiotelevisivi e del mondo dell’informazione?

Schlein, che posizione su autonomia e M5S?

Dimmi come la pensi sull’autonomia regionale: sei contro? E allora agisci in chiave centralista, ma dillo. Che cosa dirai ai tuoi parlamentari e consiglieri regionali del Nord? Dimmi che cosa ne pensi della sanità convenzionata, ma chiaramente: vuoi abolirla? Dillo. Poi vai a spiegare a Lombardia e Veneto che devono tornare al 1990…

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Dimmi che cosa ne pensi del Movimento 5 Stelle: sono troppo a sinistra? Sono troppo a destra? Sono troppo populisti? Sono fratelli con i quali riunirsi? Sono competitors? Che cosa sono, che cosa ci vuoi fare insieme? E Carlo Calenda? E’ uno di destra? Ti piace? Ci collabori? Non ci vuoi collaborare? Dalla torre butti giù lui o Conte? Dicci qualcosa di sinistra. O quantomeno, di chiaro. Perché qui non ci stiamo capendo proprio niente.