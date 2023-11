C’è bisogno di fare gli eroi

Non c’è bisogno di fare l’eroe. Così ci era stato insegnato dalle nonne. Prudenza, prudenza, con il vecchio detto che chi si fa gli affari suoi campa cent’anni. Ora, complici i casi di cronaca, sto più attento invece a notare chi non se li è fatti, i cavoli suoi. Spesso sono dettagli che vengono affogati nell’orrore, ce li si scorda e si dimentica. E invece sono l’unica buona notizia delle tante cattive notizie. Il residente che vede la violenza contro Giulia e subito chiama la polizia. L’addetta del fast food che ha salvato la 19enne con il gesto delle quattro dita. Il macellaio eroe di viale Brianza che si prende una coltellata al braccio per difendere una ragazza dall’aggressore. A Colico, ieri, i ladri hanno assaltato un supermercato con un furgone. I condomini vicini hanno cercato di fermarli, anche lanciando vasi dai balconi. Sono solo gli ultimi, e l’elenco è parziale. Ma sono tanti, e tutti significativi. Tutti vorrebbero essere eroi. E molti – scopriamo – lo sono pure. Una buona notizia in mezzo a questo oceano di odio nella vita reale e nei social.

