Treno deraglia in Svizzera a causa di una valanga, cinque i feriti

Questa mattina nel Canton Vallese, in Svizzera, un treno regionale è deragliato a causa della caduta di una valanga sui binari. Secondo il responso ci sono cinque feriti, di cui uno trasportato in ospedale, mentre gli altri quattro sono stati medicati sul posto dai soccorritori. Tutti i passeggeri sono stati evacuati in sicurezza.

Come è avvenuto il deragliamento e le operazioni di soccorso

Il deragliamento si è verificato intorno alle 7:00 nella zona di Stockgrabe, lungo la tratta ferroviaria tra Goppenstein e Hohtenn, sulla linea che collega Frutigen a Brig. A bordo del convoglio regionale viaggiavano 29 persone, numero rivisto rispetto alle prime informazioni che parlavano di circa 80 passeggeri. Secondo quanto riferito dalle Ferrovie Federali Svizzere, una valanga si sarebbe abbattuta sui binari poco prima del passaggio del treno, provocando l’uscita dai binari di alcune carrozze. Il convoglio era partito da Spiez intorno alle 6 del mattino ed era diretto verso Brig. Le operazioni di soccorso sono state rese particolarmente difficili dall’abbondante presenza di neve. Sul posto sono intervenuti sanitari, vigili del fuoco e forze dell’ordine. La polizia cantonale ha confermato che tutte le persone a bordo sono state messe in salvo entro la tarda mattinata. L’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, ha fatto sapere che non risultano cittadini italiani coinvolti nell’incidente.

Le conseguenze sulla circolazione ferroviaria

La circolazione ferroviaria tra Goppenstein e Brig è stata immediatamente sospesa. L’operatore BLS, che gestisce la tratta, ha comunicato che lo stop proseguirà almeno fino alla mattinata del 17 febbraio. I viaggiatori sono invitati a utilizzare autobus sostitutivi tra Goppenstein e Visp. Nel Vallese il pericolo valanghe è attualmente classificato di grado 4 (forte), una condizione che comporta un rischio elevato di distacchi spontanei, soprattutto alle quote più alte. Solo pochi giorni fa, un’altra valanga aveva già causato disagi nella stessa area, bloccando una strada nei pressi di Goppenstein. La Procura ha avviato un’indagine per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità. Le autorità svizzere stanno inoltre monitorando l’evolversi della situazione meteorologica per garantire la sicurezza della linea ferroviaria prima della riapertura. Non è l’unico problema che sta interessando in queste ore il traffico ferroviario elvetico. A causa di un incendio che ha coinvolto numerosi cavi nella stazione di Losanna, la circolazione tra Losanna e Prilly-Malley è stata sospesa dalla serata precedente. Le FFS hanno predisposto collegamenti alternativi e autobus sostitutivi, ma invitano i passeggeri a limitare gli spostamenti non essenziali nella zona interessata.