Tony Effe vs Fedez e Niky Savage: il dissing dell’anno incendia i social

Un colpo di scena inaspettato ha scosso il mondo del rap italiano. Tony Effe, durante il suo freestyle per il format Red Bull 64 Bars, ha scatenato una tempesta con un feroce dissing contro Fedez. Tra le barre più velenose, il flop del drink Boem del rapper milanese: “la tua bevanda sa di piscio / l’ho bevuta e mi fa schifo”. E una stoccata alla sua beneficenza: “Fai beneficenza ma rimani un viscido”. L’affondo finale è arrivato con un’allusione al presunto flirt con la Ferragni: “La Chiara dice che mi adora”. Ma dietro questo dissing di fuoco si celano davvero questioni irrisolte con l’ormai ex marito dell’imprenditrice digitale, o è solo una mossa strategica per far parlare di sé e lanciare il nuovo format dell’azienda austriaca produttrice della nota bevanda energetica? Una cosa è certa: Tony Effe sa sempre come far esplodere i social.

Non solo Fedez: il controattacco di Niky Savage con “Bufu Freestyle”

Prima ancora che Fedez potesse replicare, l’amico e collega Niky Savage ha sfoderato la sua risposta con un brano incendiario: “Bufu Freestyle“. E non ha certo risparmiato colpi. Niky ha preso di mira Tony Effe con versi taglienti e riferimenti piccanti, tra cui la battuta su Taylor Mega, ex fiamma del rapper romano: “Roberryc non se lo spiega come faceva Taylor Mega”. E non si ferma qui: “Ti chiedi perché da quando ci sto io i capelli li copiano a me”. Le stoccate non mancano, da “sto trappando su TikTok ma non è Sesso e Samba” a “il botox ti stordisce, la pale non te lo ingrandisce“, dove ridicolizza l’immagine di Tony e il suo tormentone dell’estate. Niky tira fuori anche provocazioni personali che coinvolgono persino la nuova compagna del rapper, Giulia De Lellis.

La risposta di Fedez al dissing di Tony Effe

La reazione di Fedez al dissing velenoso di Tony Effe non si è fatta attendere. L’ex marito di Chiara Ferragni, che ha scelto il giovane Niki Savage come featuring per il suo nuovo singolo “Di Caprio”, al momento si è limitato a rispondere con una storia: “Il cane ha miagolato. Sistemati la permanente che sto arrivando”. Tramite una storia Instagram oscurata, il rapper milanese ha fatto intendere di aver accettato la sfida. Promettendo una risposta che farà scalpore, attesa per le 17. Tony Effe, nel frattempo, ha intensificato lo scontro con un’ulteriore provocazione via Instagram, accusando Fedez di non saper cogliere le opportunità e di essere “stupido”. Con le piattaforme social infuocate e le aspettative alle stelle per il prossimo round, chi avrà l’ultima parola in questa battaglia a colpi di rime?