Temptation Island, l’ambiguo nesso tra depressione e corna

A Temptation Island è uscita dal gioco la coppia Sara-Fabio. Al falò di confronto lei gli ha rinfacciato tutto. Le corna. Ma anche il non aver saputo gestire la sua depressione. Tutto giusto, ma tristemente dobbiamo far notare alla ragazza che su questo punto non poteva aspettarsi nulla

È andata in onda ieri la seconda puntata di “Temptation Island”. Il programma che ci ricorda come, pur non essendo perfetti, c’è sempre chi sta molto peggio. Il falò di confronto tra Sara e Fabio ha suscitato enorme scalpore sui social, meme e tweet velenosissimi. Con Fabio che confessa accidentalmente davanti alle telecamere un tradimento avvenuto a giugno: Generando l’ovvio sgomento di Sara. L’ormai (speriamo) ex fidanzata che decide di affrontarlo con durezza: ovvero con un’ascia a base di rancore tra i denti.

Per chi non sapesse di chi stiamo parlando, Sara e Fabio, separati da 12 anni di differenza, sono due concorrenti di uno dei programmi di punta del Biscione. Nonchè la prova che anche senza avere nulla in comune, si può iniziare una relazione. Fallimentare e caratterizzata più da momenti bassi che da picchi positivi. Culminando poi in un confronto come quello che abbiamo visto ieri e che ha segnato la probabile fine della loro storia.

I tradimenti di Fabio, la depressione di Sara

Oltre ai tradimenti (che immaginiamo a questo punto essere molteplici) la concorrente rinfaccia al fedifrago il fatto di non aver saputo gestire la sua depressione. Ecco, fin qui potevo essere d’accordo. La slealtà è imperdonabile, ma in realtà vale la pena soffermarsi su quanto sia complesso (per usare un eufemismo) gestire una malattia come la depressione in una relazione. La mesta verità è che nessuno è davvero “tenuto” a saper affrontare una patologia così difficile, che la cosa migliore in certi casi è semplicemente allontanarsi per lasciare al compagno la possibilità di ritrovarsi e non è egoismo o mancanza d’amore.

Ma la “tristezza dell’anima” come chiamano alcuni la depressione, richiede conoscenze, risorse e un equilibrio emotivo che non tutti possiedono e senza togliere nulla a Fabio, non ci voleva moltissimo a capire che questo 35enne “madre dipendente” non avesse queste caratteristiche.

Temptation Island e la forza di capire quando è il momento di dire basta

Anche nelle relazioni più equilibrate spesso il partner, nel tentativo di essere di supporto, finisce per sentirsi sopraffatto, rischiando di peggiorare mostruosamente la situazione. Figuriamoci poi se l’altro ha la tendenza al tradimento e nessuno scrupolo a dire cose disdicevoli della propria compagna su Canale 5, mentre flirta in spagnolo con una delle tentatrici.

Alla fine, Temptation Island non è solo intrattenimento, ma un monito: non tutte le relazioni sono fatte per durare. E non tutti i problemi possono essere risolti all’interno di una coppia. A volte, la vera forza sta nel capire quando è il momento di dire basta. È chiaramente tra Fabio e Sara fino ad oggi non l’ha davvero capito nessuno.