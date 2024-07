Se Sanremo teme la Coppa Italia... il festival potrebbe slittare?

Perché leggere questo articolo? Sanremo rischia di svolgersi in concomitanza coi quarti di Coppa Italia. Dopo anni potrebbe venir meno la “non belligeranza” con Mediaset? Testate specializzate arrivano addirittura a ipotizzare uno slittamento del Festival.

Sanremo è Sanremo, ma esiste una sola che può mettere in un angolo il Festival della canzone italiana. Il calcio. La più nazionalpopolare delle passioni potrebbe addirittura costringere la Rai a rinviare le date del Festival. Al momento la settantacinquesima edizione è prevista tra il 4 a l’8 febbraio 2025. Peccato che le date coincidano con quelle dei quarti di finale della Coppa Italia. Motivo per cui Sanremo potrebbe addirittura essere spostato.

La Coppa Italia potrebbe far slittare Sanremo

Come rivela il portale TvBlog, nelle scorse settimane il proprietario del teatro Ariston aveva annuncio le date della prossima edizione di Sanremo. Peccato che in questi giorni la Lega Calcio abbia comunicato l’intenzione di posizionare proprio quella settimana le partite dei quarti di finale della Coppa Italia. La competizione sarà trasmessa della principale rete concorrente del Cavallino: Mediaset.

“Incredibile, calendario Coppa Italia: andata quarti di finale nella settimana dal 4 al 6 febbraio 2025. La 75ª edizione del Festival di Sanremo 2025 si terrà dal 4 all’8 febbraio 2025, date comunicate da Rai prima della decisione della Lega Calcio. I telespettatori italiani avranno qualcosa da ridire?”, ha scritto Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai, sabato scorso sui suoi profili social criticando duramente la sovrapposizione tra l’evento di punta del servizio pubblico e la competizione calcistica.

Fine della “non belligeranza” tra Rai e le altre reti?

Alla polemica dell’AD Rai è seguita la giustificazione delle Lega Calcio. La Coppa Italia non può essere trasmessa se non in quelle date, per via del calendario troppo fitto a cui le squadre di calcio devono sottostare. L’ipotesi alternativa di slittare la Coppa Italia di una settimana per non sovrapporla con Sanremo è messa subito in crisi dalla compresenza con gli spareggi di Champions League, i cui diritti sono detenuti da Sky.

Sul piatto c’è un’altra questione. Come riporta il Fatto, negli anni le principali reti televisiva avevano stretto una sorta di patto di non belligeranza. Il massimo esempio di desistenza lo aveva fatto Mediaset, evitando di mandare in onda C’è posta per te di Maria De Filippi in concomitanza con le finali di Sanremo. Questa intesa cordiale sarebbe giunta al termine. Lo scorso anno, infatti, il Biscione aveva deciso per la prima volta dopo anni di controprogrammare il Festival di Sanremo trasmettendo puntate inedite del “Grande Fratello”. Difficile immaginare che Mediaset rinvii la Coppa Italia, che ha pagato fior di milioni e che potrebbe riservare partite come Milan-Roma e Inter-Napoli.

Sanremo potrebbe slittare?

Il sito Tvblog arriva dunque a ipotizzare un clamoroso slittamento della 75esima edizione del Festival di Sanremo alla settimana successiva, con messa in onda da martedì 11 a sabato 15 febbraio. Fonti Rai hanno confermato al Fatto Quotidiano che sono in corso valutazioni, si cercano soluzioni per evitare la sovrapposizione dei due eventi, anche se al momento non sarebbe stata presa una decisione definitiva.