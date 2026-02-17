“Musicisti di strada”, al via le selezioni per giovani talenti del concorso con Emanuela Folliero

Sono ufficialmente aperte le selezioni per partecipare a “Musicisti di strada”, la rassegna musicale dedicata a giovani ed esordienti capaci di esibirsi in autonomia in un contesto urbano. L’iniziativa è ideata da Tam Tam Comunication con il sostegno e il patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro. Il progetto si rivolge a musicisti maggiorenni, liberi da vincoli contrattuali o manageriali, che desiderano trasformare la propria passione in un percorso professionale.

Cosa si vince

In palio c’è un accordo con un’etichetta discografica per la pubblicazione e la distribuzione digitale di un brano inedito, autoprodotto dall’artista o dal gruppo, oltre a un premio in denaro destinato a sostenere il percorso musicale del vincitore. Un’opportunità concreta, dunque, per chi sogna di fare il salto dal marciapiede al mercato discografico.

Come candidarsi

Per partecipare è necessario registrarsi sul sito ufficiale www.musicistidistrada.it, compilare il form dedicato e allegare un video di presentazione.

I primi trenta selezionati si esibiranno nelle strade di Lignano Sabbiadoro nelle giornate del 7, 8 e 9 luglio 2026. Per l’occasione saranno installati i totem di Openstage, startup innovativa specializzata in servizi per l’intrattenimento urbano.

Il voto del pubblico e la serata finale

Sarà il pubblico a votare le esibizioni di strada e a scegliere i dieci finalisti che accederanno alla serata conclusiva di venerdì 10 luglio 2026 all’Arena Beach. La finale sarà presentata da Emanuela Folliero e vedrà la presenza di una giuria di qualità chiamata a decretare il vincitore assoluto. Aggiornamenti e contenuti di approfondimento saranno disponibili sui canali social ufficiali della manifestazione.