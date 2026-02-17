Home Primo Piano “Musicisti di strada”, al via le selezioni per giovani talenti del concorso con Emanuela Folliero
“Musicisti di strada”, al via le selezioni per giovani talenti del concorso con Emanuela Folliero

By Redazione
“Musicisti di strada”, al via le selezioni per giovani talenti del concorso con Emanuela Folliero

Sono ufficialmente aperte le selezioni per partecipare a “Musicisti di strada”, la rassegna musicale dedicata a giovani ed esordienti capaci di esibirsi in autonomia in un contesto urbano. L’iniziativa è ideata da Tam Tam Comunication con il sostegno e il patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro. Il progetto si rivolge a musicisti maggiorenni, liberi da vincoli contrattuali o manageriali, che desiderano trasformare la propria passione in un percorso professionale.

Cosa si vince

In palio c’è un accordo con un’etichetta discografica per la pubblicazione e la distribuzione digitale di un brano inedito, autoprodotto dall’artista o dal gruppo, oltre a un premio in denaro destinato a sostenere il percorso musicale del vincitore. Un’opportunità concreta, dunque, per chi sogna di fare il salto dal marciapiede al mercato discografico.

Come candidarsi

Per partecipare è necessario registrarsi sul sito ufficiale www.musicistidistrada.it, compilare il form dedicato e allegare un video di presentazione.

I primi trenta selezionati si esibiranno nelle strade di Lignano Sabbiadoro nelle giornate del 7, 8 e 9 luglio 2026. Per l’occasione saranno installati i totem di Openstage, startup innovativa specializzata in servizi per l’intrattenimento urbano.

Il voto del pubblico e la serata finale

Sarà il pubblico a votare le esibizioni di strada e a scegliere i dieci finalisti che accederanno alla serata conclusiva di venerdì 10 luglio 2026 all’Arena Beach. La finale sarà presentata da Emanuela Folliero e vedrà la presenza di una giuria di qualità chiamata a decretare il vincitore assoluto. Aggiornamenti e contenuti di approfondimento saranno disponibili sui canali social ufficiali della manifestazione.

