Il mormone che vende appezzamenti di paradiso a 100 euro al mq? Troppo bello per essere vero…

(di Sallustio Santori)

Perché vendersi delle indulgenze quando è possibile vendere direttamente appezzamenti di terreno in Paradiso? Una soluzione che Martin Lutero spostati e veloce anche, un sorpasso al vecchio scandalo che portò il teologo tedesco a formulare le famose 95 tesi che sancirono la nascita del protestantesimo.

Terreni in Paradiso pagabili con PayPal: un’idea geniale

Ma chi è il genio del business? No, non è un cattolico: è un mormone, ve li ricordate i mormoni che possono avere più di una moglie ma generalmente se ne sposano una perché è già abbastanza, tipo quella comunità pacifista che nel film Lo chiamavano Trinità si prendeva schiaffoni da Mendoza prima che quest’ultimo venisse malmenato da Bud Spencer e Terence Hill? Loro: un loro confratello in quel del Messico ha avuto la trovata geniale mettendo in vendita appezzamenti di Paradiso, che se uno ci pensa – essendo il Paradiso un non luogo, teologicamente parlando – permetterebbe di vendere infiniti lotti. Costo al metro quadro: 100 euro circa, e tutto questo in un terreno edificabile accanto al Palazzo in cui abiterebbe Dio.

PayPal, Google Pay, Visa, Mastercard, American Express vi permetteranno di acquistare in tutta sicurezza (non vorrete mica che qualche hacker, evidentemente aizzato da Satana, vi possa impedire di coronare il sogno dell’eterna beatitudine?), eventualmente con acquisti a rate. Fatevi un tesoro immobiliare nei cieli, insomma, anche se veramente il Vangelo non specificava fossero questo genere di valori.

Ma purtroppo si tratta di una pagina satirica

Tutto troppo bello per essere vero. E infatti, purtroppo, sembra non essere vero. Ma c’è stato più di un sito d’informazione che è caduto nella trappola di una pagina Facebook satirica. Che pubblica contenuti iperbolicamente falsi per ironizzare su religione ed altri temi.